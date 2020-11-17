https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html

В Москве водитель экскаватора спас людей при пожаре с помощью ковша

В Москве водитель экскаватора спас людей при пожаре с помощью ковша

Водитель экскаватора на юго-востоке Москвы с помощью ковша спас трех человек при пожаре в жилом доме до приезда спасателей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:08

2020-11-17T16:08

2020-11-17T16:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Водитель экскаватора на юго-востоке Москвы с помощью ковша спас трех человек при пожаре в жилом доме до приезда спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Москве.Пожар произошел в минувшее воскресенье по улице Верхние поля, дом 2, корпус 2. Возле дома проводились технические работы. Водитель экскаватора Шамиль Магомедов во время работы услышал крики о помощи и подъехал к дому."Благодаря самоотверженному поступку Шамиля Магомедова удалось еще до прибытия пожарных спасти из горящего дома трех человек. Услышав крики о помощи, он подъехал к дому и при помощи ковша экскаватора спас людей", - говорится в сообщении.Как отметили в главке, пожар сопровождался высокой температурой и сильным задымлением. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже спустя считанные минуты. С помощью трехколенной лестницы были спасены еще шесть человек, в том числе один ребенок."В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано пять отделений на основных пожарно-спасательных автомобилях, с общей численностью боевых расчетов 15 человек", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585020814.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия