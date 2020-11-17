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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201117/pol-1585038609.html
В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола
В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола
Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:05
2020-11-17T17:05
новости - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Нужен перезапуск общественной дискуссии по теме так называемой смены пола в контексте принятия поправок в конституцию (о браке как союзе мужчины и женщины – ред.). Надеемся, что в этой дискуссии примут участие представители религиозных общин, медики, организации гражданского общества", - сказал Кипшидзе.Ранее в своем Telegram-канале он не исключил проверку действующих законов и подзаконных актов по данному вопросу "с точки зрения конституционности".По его словам, законодательство, принятое в 1997 году, "по причине незрелости гражданского общества не стало предметом заинтересованного публичного обсуждения". А сейчас, отметил представитель Русской церкви, существует конституционная норма, которая закрепляет понятие о браке как союзе мужчины и женщины."Как минимум странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный "по паспорту", и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то еще", - заключил Кипшидзе.
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новости - религия и мировоззрение, религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), здоровье - общество, общество

В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола

17:05 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник в приемном отделении временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
"Нужен перезапуск общественной дискуссии по теме так называемой смены пола в контексте принятия поправок в конституцию (о браке как союзе мужчины и женщины – ред.). Надеемся, что в этой дискуссии примут участие представители религиозных общин, медики, организации гражданского общества", - сказал Кипшидзе.
Ранее в своем Telegram-канале он не исключил проверку действующих законов и подзаконных актов по данному вопросу "с точки зрения конституционности".
По его словам, законодательство, принятое в 1997 году, "по причине незрелости гражданского общества не стало предметом заинтересованного публичного обсуждения". А сейчас, отметил представитель Русской церкви, существует конституционная норма, которая закрепляет понятие о браке как союзе мужчины и женщины.
"Как минимум странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный "по паспорту", и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то еще", - заключил Кипшидзе.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 23:51Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
 
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