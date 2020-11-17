https://ria.ru/20201117/pol-1585038609.html

В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола

В РПЦ призвали возобновить общественную дискуссию на тему смены пола

Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:05

2020-11-17T17:05

2020-11-17T17:05

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Необходим перезапуск общественной дискуссии в России на тему смены пола, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Нужен перезапуск общественной дискуссии по теме так называемой смены пола в контексте принятия поправок в конституцию (о браке как союзе мужчины и женщины – ред.). Надеемся, что в этой дискуссии примут участие представители религиозных общин, медики, организации гражданского общества", - сказал Кипшидзе.Ранее в своем Telegram-канале он не исключил проверку действующих законов и подзаконных актов по данному вопросу "с точки зрения конституционности".По его словам, законодательство, принятое в 1997 году, "по причине незрелости гражданского общества не стало предметом заинтересованного публичного обсуждения". А сейчас, отметил представитель Русской церкви, существует конституционная норма, которая закрепляет понятие о браке как союзе мужчины и женщины."Как минимум странно, что некто может получить медицинскую справку (кстати, хирургических операций по закону не требуется, только решение врачебной комиссии), сменив таким образом биологический пол на противоположный "по паспорту", и смело вступать в брак по существу с лицом того же биологического пола. Ведь в ЗАГСе, как всем известно, проверяют паспорт, а не что-то еще", - заключил Кипшидзе.

https://ria.ru/20201113/brak-1584573118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), здоровье - общество, общество