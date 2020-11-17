https://ria.ru/20201117/pogoda-1584999002.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской России

Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской России

Установившийся погодный режим в центре Европейской территории России соответствует климатической норме для этого периода года, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:08

2020-11-17T14:08

2020-11-17T14:08

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Установившийся погодный режим в центре Европейской территории России соответствует климатической норме для этого периода года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый посетовал, что жители столичного региона разбалованы тёплой осенью и теперь ждут тепла в конце ноября, хотя минусовые температуры в это время - норма.

https://ria.ru/20201117/shiny-1584997459.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество