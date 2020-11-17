Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/partii-1584948479.html
ЦИК ждет от законодателей решений по проведению съездов партий онлайн
ЦИК ждет от законодателей решений по проведению съездов партий онлайн
Центризбирком РФ ждет от законодателей поправок, которые могут разрешить в период пандемии проводить партийные съезды онлайн, в Центризбиркоме также следят за... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:41
2020-11-17T10:41
владимир афонский
майя гришина
здоровье - общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/25/1383732558_0:371:2979:2047_1400x0_80_0_0_7d2306c49a1087603f966bab2f7ea204.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центризбирком РФ ждет от законодателей поправок, которые могут разрешить в период пандемии проводить партийные съезды онлайн, в Центризбиркоме также следят за тем, как прорабатывает этот вопрос министерство юстиции, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский в ноябре сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии.Секретарь ЦИК отметила, что вопросы проведения партийных съездов находятся в компетенции Минюста, а не ЦИК."Но мы внимательно следим за тем, что Минюст прорабатывает на тему того, как учесть особенности текущего периода и возможности изменения формата проведения партийных мероприятий. В данной ситуации, на наш взгляд, это вопросы определенных уточнений в федеральном законодательстве, а затем уже каких-то разъяснений от Минюста по этому вопросу ... Наверное, будет правильно, если эти небольшие, но важные изменения найдут отражение в законодательстве о политических партиях", - сказала Гришина РИА Новости.Она пояснила, что, прежде всего, возникает вопрос о том, что считать партийным мероприятием."Закон говорит, что на нем должны присутствовать представители от региональных отделений, но не говорит, должно ли быть это физическое или онлайн присутствие. Мы все традиционно знаем, что должно быть физическое присутствие, это исходит из понимания нашей практики. Что касается присутствия онлайн, хотя и в режиме реального времени, здесь, по сути, практики не наработано", - отметила Гришина.Общее понимание исходит из того, что это не одно и то же: личное присутствие в конкретном месте делегатов съезда, или когда они физически находятся в разных местах, но в режиме онлайн взаимодействуют через какую-то платформу, подчеркнула секретарь ЦИК.Она обратила внимание также на вопросы организации тайного голосования."Если говорить о ситуации, связанной с выборными делами, то многие вопросы, по выдвижению, например, решаются тайным голосованием. Напомню, что теоретически и практически дистанционное электронное голосование – это тайное голосование", - добавила Гришина.Но для того, чтобы его применить на выборах, потребовались изменения в федеральное законодательство, напомнила она. Так и в случае использования технологий для проведения партийных съездов, требуются решения от законодателей.
https://ria.ru/20201112/premiya-1584226723.html
https://ria.ru/20200708/1574045346.html
https://ria.ru/20201117/bashmet-1584852764.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/25/1383732558_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_85effeeafbd54955dfbd2de23833c64f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир афонский, майя гришина, здоровье - общество, политика

ЦИК ждет от законодателей решений по проведению съездов партий онлайн

10:41 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центризбирком РФ ждет от законодателей поправок, которые могут разрешить в период пандемии проводить партийные съезды онлайн, в Центризбиркоме также следят за тем, как прорабатывает этот вопрос министерство юстиции, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский в ноябре сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии.
Премия Культура онлайн - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 10:10
VR-проект РИА Новости стал победителем премии "Культура онлайн"
Секретарь ЦИК отметила, что вопросы проведения партийных съездов находятся в компетенции Минюста, а не ЦИК.
"Но мы внимательно следим за тем, что Минюст прорабатывает на тему того, как учесть особенности текущего периода и возможности изменения формата проведения партийных мероприятий. В данной ситуации, на наш взгляд, это вопросы определенных уточнений в федеральном законодательстве, а затем уже каких-то разъяснений от Минюста по этому вопросу ... Наверное, будет правильно, если эти небольшие, но важные изменения найдут отражение в законодательстве о политических партиях", - сказала Гришина РИА Новости.
Она пояснила, что, прежде всего, возникает вопрос о том, что считать партийным мероприятием.
"Закон говорит, что на нем должны присутствовать представители от региональных отделений, но не говорит, должно ли быть это физическое или онлайн присутствие. Мы все традиционно знаем, что должно быть физическое присутствие, это исходит из понимания нашей практики. Что касается присутствия онлайн, хотя и в режиме реального времени, здесь, по сути, практики не наработано", - отметила Гришина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 11:20
Российские дипломаты продолжат частично работать в онлайн-формате
Общее понимание исходит из того, что это не одно и то же: личное присутствие в конкретном месте делегатов съезда, или когда они физически находятся в разных местах, но в режиме онлайн взаимодействуют через какую-то платформу, подчеркнула секретарь ЦИК.
"Поскольку это неочевидно, такая неопределенность неудобна никому, в том числе и для судебной практики. Значит, законодатель должен четко свою позицию высказать, исходя из конкретной ситуации, но не теряя смысл того, что по сути партийная деятельность – это коллективная деятельность граждан", - полагает Гришина.
Она обратила внимание также на вопросы организации тайного голосования.
"Если говорить о ситуации, связанной с выборными делами, то многие вопросы, по выдвижению, например, решаются тайным голосованием. Напомню, что теоретически и практически дистанционное электронное голосование – это тайное голосование", - добавила Гришина.
Но для того, чтобы его применить на выборах, потребовались изменения в федеральное законодательство, напомнила она. Так и в случае использования технологий для проведения партийных съездов, требуются решения от законодателей.
Музыкант Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 07:23Культура
Специальный гала-концерт Музыкального фестиваля Башмета пройдет онлайн
 
Владимир АфонскийМайя ГришинаЗдоровье - ОбществоПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Лента новостейМолния