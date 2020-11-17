https://ria.ru/20201117/partii-1584948479.html

ЦИК ждет от законодателей решений по проведению съездов партий онлайн

ЦИК ждет от законодателей решений по проведению съездов партий онлайн

Центризбирком РФ ждет от законодателей поправок, которые могут разрешить в период пандемии проводить партийные съезды онлайн, в Центризбиркоме также следят за... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:41

2020-11-17T10:41

2020-11-17T10:41

владимир афонский

майя гришина

здоровье - общество

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центризбирком РФ ждет от законодателей поправок, которые могут разрешить в период пандемии проводить партийные съезды онлайн, в Центризбиркоме также следят за тем, как прорабатывает этот вопрос министерство юстиции, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Депутат Госдумы от ЕР Владимир Афонский в ноябре сообщил РИА Новости, что съезд "Единой России" может частично пройти в онлайн-формате из-за пандемии.Секретарь ЦИК отметила, что вопросы проведения партийных съездов находятся в компетенции Минюста, а не ЦИК."Но мы внимательно следим за тем, что Минюст прорабатывает на тему того, как учесть особенности текущего периода и возможности изменения формата проведения партийных мероприятий. В данной ситуации, на наш взгляд, это вопросы определенных уточнений в федеральном законодательстве, а затем уже каких-то разъяснений от Минюста по этому вопросу ... Наверное, будет правильно, если эти небольшие, но важные изменения найдут отражение в законодательстве о политических партиях", - сказала Гришина РИА Новости.Она пояснила, что, прежде всего, возникает вопрос о том, что считать партийным мероприятием."Закон говорит, что на нем должны присутствовать представители от региональных отделений, но не говорит, должно ли быть это физическое или онлайн присутствие. Мы все традиционно знаем, что должно быть физическое присутствие, это исходит из понимания нашей практики. Что касается присутствия онлайн, хотя и в режиме реального времени, здесь, по сути, практики не наработано", - отметила Гришина.Общее понимание исходит из того, что это не одно и то же: личное присутствие в конкретном месте делегатов съезда, или когда они физически находятся в разных местах, но в режиме онлайн взаимодействуют через какую-то платформу, подчеркнула секретарь ЦИК.Она обратила внимание также на вопросы организации тайного голосования."Если говорить о ситуации, связанной с выборными делами, то многие вопросы, по выдвижению, например, решаются тайным голосованием. Напомню, что теоретически и практически дистанционное электронное голосование – это тайное голосование", - добавила Гришина.Но для того, чтобы его применить на выборах, потребовались изменения в федеральное законодательство, напомнила она. Так и в случае использования технологий для проведения партийных съездов, требуются решения от законодателей.

https://ria.ru/20201112/premiya-1584226723.html

https://ria.ru/20200708/1574045346.html

https://ria.ru/20201117/bashmet-1584852764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир афонский, майя гришина, здоровье - общество, политика