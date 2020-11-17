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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201117/pandemiya-1585087554.html
Миронов призвал партии подумать над поддержкой людей при пандемии
Миронов призвал партии подумать над поддержкой людей при пандемии
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил лидерам фракций облдумы разработать партийные программы поддержки граждан в условиях распространения... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:50
2020-11-17T21:50
ярославская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий миронов
коммунисты россии
здоровье - общество
кпрф
госдума рф
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил лидерам фракций облдумы разработать партийные программы поддержки граждан в условиях распространения COVID-19, сообщило правительствоВо вторник глава региона встретился с руководителями фракций партий "Единая Россия", КПРФ, "СР", ЛДПР, "Коммунисты России", представленных в областной Думе. Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи."Эпидемия внесла много коррективов в привычные нам процессы – вот уже более полугода мы работаем в режиме ограничений, направляя максимальные усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. За это время были мобилизованы системы здравоохранения и социальной поддержки, выстроены новые алгоритмы их функционирования, разработаны и внедрены антикризисные механизмы поддержки бизнеса, развернуто масштабное волонтерское движение", - заявил Миронов.Он поблагодарил депутатов за поддержку: благодаря оперативной работе депутатского корпуса правительство области своевременно вносило новые изменения в законодательство, принимало необходимые бюджетные поправки. Депутаты, по словам Миронова, доносили до власти переживания и обращения людей, что позволяло оперативно на них реагировать."Сейчас, когда ситуация с коронавирусной инфекцией накаляется, хочу обратиться с предложением. Прошу вас, как руководителей фракций, инициировать внутрипартийную работу по созданию программ поддержки наших граждан. Тем более у некоторых организаций уже есть успешный опыт реализации социальных проектов. И вы, как лидеры партий, могли бы его расширить", - подчеркнул губернатор.Он отметил, что правительству области вместе с депутатами в ближайшее время предстоит принять бюджет, который должен будет отвечать современным вызовам и в то же время предусматривать финансирование перспективных планов. По словам главы региона, в условиях пандемии необходимо очень внимательно определять приоритеты, работать над повышением эффективности расходов, чтобы сохранить и обеспечить потенциал к развитию. "Без нашей слаженной работы развитие региона и благополучие его граждан, решение любых стратегических задач просто невозможны", - резюмировал он.В ходе встречи лидеры фракций обсудили с губернатором актуальные темы. Отвечая на вопрос, касающийся сроков тестирования на COVID-19, глава региона сообщил, что благодаря поступлению федерального финансирования и спонсорской помощи в ближайшее время удастся нарастить объемы проводимых исследований: к декабрю в регионе будет исследоваться до 3,5 тысяч проб в день, что почти на тысячу больше, чем сейчас.Депутаты затронули тему недостаточности финансирования программы субсидирования жилья для молодых семей. Дмитрий Миронов рассказал, что правительство области обращалось в Госдуму с просьбой увеличить федеральное финансирование программы, и получен ответ: обращение будет учтено при подготовке поправок в федеральный бюджет. Также парламентарии подняли вопрос нагрузки на Московский проспект – главную транспортную артерию Ярославля. Дмитрий Миронов рассказал, что в городе продолжается подготовка к строительству Карабулинской развязки, которая решит эту проблему.Особое внимание на встрече было уделено вопросу поддержки сельских территорий. Дмитрий Миронов отметил, что благодаря проведенной в последние годы работе удалось остановить отток жителей из небольших населенных пунктов. В частности, благодаря повышению зарплаты в сфере АПК. Так, средняя заработная плата работников предприятий АПК в регионе с 2017 года выросла на 17%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий миронов, коммунисты россии, здоровье - общество, кпрф, госдума рф, ярославская область, ярославль, общество

Миронов призвал партии подумать над поддержкой людей при пандемии

21:50 17.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил лидерам фракций облдумы разработать партийные программы поддержки граждан в условиях распространения COVID-19, сообщило правительство
Во вторник глава региона встретился с руководителями фракций партий "Единая Россия", КПРФ, "СР", ЛДПР, "Коммунисты России", представленных в областной Думе. Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи.
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"Эпидемия внесла много коррективов в привычные нам процессы – вот уже более полугода мы работаем в режиме ограничений, направляя максимальные усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией. За это время были мобилизованы системы здравоохранения и социальной поддержки, выстроены новые алгоритмы их функционирования, разработаны и внедрены антикризисные механизмы поддержки бизнеса, развернуто масштабное волонтерское движение", - заявил Миронов.
Он поблагодарил депутатов за поддержку: благодаря оперативной работе депутатского корпуса правительство области своевременно вносило новые изменения в законодательство, принимало необходимые бюджетные поправки. Депутаты, по словам Миронова, доносили до власти переживания и обращения людей, что позволяло оперативно на них реагировать.
"Сейчас, когда ситуация с коронавирусной инфекцией накаляется, хочу обратиться с предложением. Прошу вас, как руководителей фракций, инициировать внутрипартийную работу по созданию программ поддержки наших граждан. Тем более у некоторых организаций уже есть успешный опыт реализации социальных проектов. И вы, как лидеры партий, могли бы его расширить", - подчеркнул губернатор.
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Он отметил, что правительству области вместе с депутатами в ближайшее время предстоит принять бюджет, который должен будет отвечать современным вызовам и в то же время предусматривать финансирование перспективных планов. По словам главы региона, в условиях пандемии необходимо очень внимательно определять приоритеты, работать над повышением эффективности расходов, чтобы сохранить и обеспечить потенциал к развитию. "Без нашей слаженной работы развитие региона и благополучие его граждан, решение любых стратегических задач просто невозможны", - резюмировал он.
В ходе встречи лидеры фракций обсудили с губернатором актуальные темы. Отвечая на вопрос, касающийся сроков тестирования на COVID-19, глава региона сообщил, что благодаря поступлению федерального финансирования и спонсорской помощи в ближайшее время удастся нарастить объемы проводимых исследований: к декабрю в регионе будет исследоваться до 3,5 тысяч проб в день, что почти на тысячу больше, чем сейчас.
Депутаты затронули тему недостаточности финансирования программы субсидирования жилья для молодых семей. Дмитрий Миронов рассказал, что правительство области обращалось в Госдуму с просьбой увеличить федеральное финансирование программы, и получен ответ: обращение будет учтено при подготовке поправок в федеральный бюджет. Также парламентарии подняли вопрос нагрузки на Московский проспект – главную транспортную артерию Ярославля. Дмитрий Миронов рассказал, что в городе продолжается подготовка к строительству Карабулинской развязки, которая решит эту проблему.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу поддержки сельских территорий. Дмитрий Миронов отметил, что благодаря проведенной в последние годы работе удалось остановить отток жителей из небольших населенных пунктов. В частности, благодаря повышению зарплаты в сфере АПК. Так, средняя заработная плата работников предприятий АПК в регионе с 2017 года выросла на 17%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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