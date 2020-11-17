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Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:35
2020-11-17T15:35
2020-11-17T16:01
москва-река
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.Инцидент произошел возле храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.
москва
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Кадры ДТП на набережной у храма Христа Спасителя
В Москве около храма Христа Спасителя автомобиль пробил ограждение на набережной и упал в воду. Водитель погиб. На кадрах – спасатели достают тело мужчины из воды.
2020-11-17T15:35
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, москва-река, москва, происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.
2020-11-17T15:35
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PT0M40S
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.
На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.
Инцидент произошел возле храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.