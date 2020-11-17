https://ria.ru/20201117/padenie-1585017067.html

Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео

Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео

Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города. РИА Новости, 17.11.2020

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москва-река

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.Инцидент произошел возле храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП на набережной у храма Христа Спасителя В Москве около храма Христа Спасителя автомобиль пробил ограждение на набережной и упал в воду. Водитель погиб. На кадрах – спасатели достают тело мужчины из воды. 2020-11-17T15:35 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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