Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/padenie-1585017067.html
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:35
2020-11-17T16:01
москва-река
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585039552_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f2746f1181319d1921e0064f851de264.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.Инцидент произошел возле храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры ДТП на набережной у храма Христа Спасителя
В Москве около храма Христа Спасителя автомобиль пробил ограждение на набережной и упал в воду. Водитель погиб. На кадрах – спасатели достают тело мужчины из воды.
2020-11-17T15:35
true
PT0M40S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585039552_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2ec282da1c1e7203960e8f52263c7d3a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, москва-река, москва, происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.
2020-11-17T15:35
true
PT0M40S

Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео

15:35 17.11.2020 (обновлено: 16:01 17.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Столичный департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено падение внедорожника в Москву-реку в центре города.
На кадрах видно, как автомобиль на скорости пробивает ограждение и падает в воду.
Инцидент произошел возле храма Христа Спасителя. В результате аварии водитель погиб, его тело уже извлекли из машины.
 
Москва-рекаМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50На YouTube станет еще больше рекламы
10:49В МИД прокомментировали события в Армении после соглашения по Карабаху
10:48Нашелся владелец хранящихся на Байконуре кораблей "Буран"
10:43Матвиенко отвергла вероятность дефицита лекарств в России
10:42В МИД прокомментировали итоги выбора президента Молдавии
10:40Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об удаленной работе
10:40Клишас объяснил отправку миротворцев в Карабах без согласия Совфеда
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
Лента новостейМолния