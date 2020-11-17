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При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель
При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель
Водитель внедорожника погиб после падения автомобиля в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре столицы, машина находится примерно в 25 метрах от... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:15
2020-11-17T13:26
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Водитель внедорожника погиб после падения автомобиля в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре столицы, машина находится примерно в 25 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя, водитель погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, машина находится посередине реки, примерно в 25 метрах от берега. В настоящее время водолазы пытаются найти тело погибшего водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиров в автомобиле не было. "По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель

13:15 17.11.2020 (обновлено: 13:26 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМесто падения автомобиля в Москву-реку в районе Пречистенской набережной в Москве
Место падения автомобиля в Москву-реку в районе Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Водитель внедорожника погиб после падения автомобиля в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре столицы, машина находится примерно в 25 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя, водитель погиб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, машина находится посередине реки, примерно в 25 метрах от берега. В настоящее время водолазы пытаются найти тело погибшего водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиров в автомобиле не было. "По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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