https://ria.ru/20201117/padenie-1584983378.html

При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель

При падении внедорожника в Москву-реку погиб водитель

Водитель внедорожника погиб после падения автомобиля в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре столицы, машина находится примерно в 25 метрах от... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:15

2020-11-17T13:15

2020-11-17T13:26

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Водитель внедорожника погиб после падения автомобиля в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя в центре столицы, машина находится примерно в 25 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение и упал в Москву-реку возле Храма Христа Спасителя, водитель погиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, машина находится посередине реки, примерно в 25 метрах от берега. В настоящее время водолазы пытаются найти тело погибшего водителя. Обстоятельства происшествия выясняются.Как сообщил столичный департамент транспорта, пассажиров в автомобиле не было. "По информации от сотрудников МЧС, водитель находился в машине, выбраться не удалось. Пассажиров в машине не было", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20201104/dtp-1583069265.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия