https://ria.ru/20201117/osago-1585034621.html

Полисы ОСАГО теперь можно купить через платформу личных финансов Мосбиржи

Полисы ОСАГО теперь можно купить через платформу личных финансов Мосбиржи

Российские автомобилисты с сегодняшнего дня смогут приобрести полисы ОСАГО через платформу Финуслуги Московской биржи, сообщает пресс-служба биржи. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:50

2020-11-17T16:50

2020-11-17T16:50

осаго

московская биржа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152276/58/1522765831_0:267:3077:1998_1400x0_80_0_0_ff7515b9143922c0809670c405b5ed1b.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские автомобилисты с сегодняшнего дня смогут приобрести полисы ОСАГО через платформу Финуслуги Московской биржи, сообщает пресс-служба биржи."На платформе Финуслуги Московской биржи стала доступна возможность приобретения электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Клиенты могут сравнить предложения 17 страховых компаний, выбрать самые выгодные условия и купить страховку, не посещая офис страховой компании", - говорится в сообщении.Для получения ОСАГО не нужно регистрироваться на платформе, необходим только обычный набор документов: водительское удостоверение, паспорт владельца автомобиля, свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. Нужно перейти на страницу ОСАГО на сайте, ввести номер автомобиля и нажать кнопку "Рассчитать". После этого станут доступны предварительные цены, а клиент сможет выбрать лучшее предложение.Подбор ОСАГО через Финуслуги абсолютно надежен: все полисы автоматически попадают в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), их подлинность можно моментально проверить. После оформления электронный полис ОСАГО будет направлен на электронную почту.Московская биржа представила платформу личных финансов Финуслуги 15 октября 2020 года. На первом этапе россияне получили возможность выбирать выгодные предложения банковских вкладов по всей стране и открывать депозиты в любом банке онлайн, без визита в офис. Ставки по вкладам на Финуслугах находятся в диапазоне 3,5–6,5%. Следующим шагом стали полисы ОСАГО. В дальнейшем будут доступны облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), кредиты и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

https://realty.ria.ru/20200810/1575582080.html

https://ria.ru/20201019/osago-1580411198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, московская биржа, экономика