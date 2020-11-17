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Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах
Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:16
2020-11-17T03:16
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.Отмечается, что сейчас в России от гриппа привиты более 60,2 миллиона человек (41,2% от численности населения страны).
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия

Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах

03:16 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах РФ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас в России от гриппа привиты более 60,2 миллиона человек (41,2% от численности населения страны).
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
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