https://ria.ru/20201117/orvi-1584925432.html
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах
Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T03:16
2020-11-17T03:16
2020-11-17T03:16
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 43 регионах России, сообщает Роспотребнадзор.Отмечается, что сейчас в России от гриппа привиты более 60,2 миллиона человек (41,2% от численности населения страны).
https://ria.ru/20201027/vitaminy-1581809950.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия