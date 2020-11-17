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Онищенко назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом
Онищенко назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал в интервью радио Sputnik советы, как повысить сопротивляемость организма... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:08
2020-11-17T02:08
2020-11-17T06:17
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
геннадий онищенко
общество
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал в интервью радио Sputnik советы, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу. Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. А также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности. Специалист отметил, что ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года. Он призвал россиян внимательнее следить за здоровьем и одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет. Он также подчеркнул необходимость поддерживать дома нормальную температуру.При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений из-за COVID-19, указав на важность выявления и изоляции больных, что должно, по его мнению, резко снизить темпы распространения инфекции. Бывший главный санитарный врач также поддержал необходимость изоляции пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.Для того, чтобы повысить иммунитет и уменьшить риск заражения, Онищенко посоветовал хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, стимулирующего иммунную систему, а также заниматься спортом.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584858866.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы
, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
дал в интервью радио Sputnik
советы, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу
.
Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. А также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.
Специалист отметил, что ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года. Он призвал россиян внимательнее следить за здоровьем и одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет. Он также подчеркнул необходимость поддерживать дома нормальную температуру.
При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений из-за COVID-19, указав на важность выявления и изоляции больных, что должно, по его мнению, резко снизить темпы распространения инфекции. Бывший главный санитарный врач также поддержал необходимость изоляции пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.
Для того, чтобы повысить иммунитет и уменьшить риск заражения, Онищенко посоветовал хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, стимулирующего иммунную систему, а также заниматься спортом.