https://ria.ru/20201117/onischenko-1584923730.html

Онищенко назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом

Онищенко назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал в интервью радио Sputnik советы, как повысить сопротивляемость организма... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:08

2020-11-17T02:08

2020-11-17T06:17

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

геннадий онищенко

общество

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал в интервью радио Sputnik советы, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу. Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. А также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности. Специалист отметил, что ситуацию с заболеваемостью осложняет холодное время года. Он призвал россиян внимательнее следить за здоровьем и одеваться по погоде, так как любая простуда ослабляет иммунитет. Он также подчеркнул необходимость поддерживать дома нормальную температуру.При этом Онищенко выступил против тотальных ограничений из-за COVID-19, указав на важность выявления и изоляции больных, что должно, по его мнению, резко снизить темпы распространения инфекции. Бывший главный санитарный врач также поддержал необходимость изоляции пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.Для того, чтобы повысить иммунитет и уменьшить риск заражения, Онищенко посоветовал хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, стимулирующего иммунную систему, а также заниматься спортом.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584858866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, геннадий онищенко, общество