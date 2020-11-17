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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры

Вакцина от COVID-19 не станет спасением сразу, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться, пока инфекция несет угрозу здоровью людей, заявил заместитель РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:27

2020-11-17T14:27

2020-11-17T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 не станет спасением сразу, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться, пока инфекция несет угрозу здоровью людей, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский."Вакцина не станет спасением, и мы забудем о коронавирусной инфекции. Нет, мы должны будем говорить о том, что противоэпидемические мероприятия должны и будут сохраняться до тех пор, пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей", - сказал Смоленский на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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