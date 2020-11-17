https://ria.ru/20201117/ogranicheniya-1585002723.html
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничительные меры
Вакцина от COVID-19 не станет спасением сразу, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться, пока инфекция несет угрозу здоровью людей, заявил заместитель РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:27
2020-11-17T14:27
2020-11-17T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994712_0:277:3072:2005_1400x0_80_0_0_932a92f145035562bc3c1354287828c3.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вакцина от COVID-19 не станет спасением сразу, противоэпидемические мероприятия будут сохраняться, пока инфекция несет угрозу здоровью людей, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский."Вакцина не станет спасением, и мы забудем о коронавирусной инфекции. Нет, мы должны будем говорить о том, что противоэпидемические мероприятия должны и будут сохраняться до тех пор, пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей", - сказал Смоленский на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584994712_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_612a22c7527e67d85fc731ac864ff403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество