https://ria.ru/20201117/obschenie-1585089692.html

Песков рассказал, что Путину сейчас не хватает живого общения с людьми

Песков рассказал, что Путину сейчас не хватает живого общения с людьми

Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми, и компенсировать отсутствие очных мероприятий видеоконференциями с этой точки зрения невозможно, заявил РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:08

2020-11-17T22:08

2020-11-17T22:08

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми, и компенсировать отсутствие очных мероприятий видеоконференциями с этой точки зрения невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме - растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером - и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас", - сказал Песков в эфире "Первого канала".Он также высказал мнение, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.

https://ria.ru/20201101/udalenka-1582560814.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество