Песков рассказал, что Путину сейчас не хватает живого общения с людьми
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин любит общаться с людьми, и компенсировать отсутствие очных мероприятий видеоконференциями с этой точки зрения невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент, собственно, постоянно работает в таком режиме - растянутом по суткам. Все, кто работает с ним, уже привыкли. Он может позвонить и рано утром, и совсем-совсем поздно вечером - и в час ночи, и в два ночи. Это совершенно нормальная практика. Это было и до режима самоизоляции, и продолжается сейчас", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Он также высказал мнение, что рано или поздно работа будет продолжена в привычном режиме.
Безусловно. Нехватка этих мероприятий. Вы знаете, что президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно. Будем надеяться, что рано или поздно мы все-таки к нормальной жизни вернемся и продолжим все как обычно.
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