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Мурманская область
https://ria.ru/20201117/obrazovanie-1585001896.html
Мурманская область направит более 20 миллиардов рублей на образование
Мурманская область направит более 20 миллиардов рублей на образование
Проект бюджета Мурманской области на 2021 год, внесенный в областную думу, направлен на сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе, а его большая РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:22
2020-11-17T14:22
мурманская область
россия
андрей чибис
мурманская область
образование - общество
экономика
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Проект бюджета Мурманской области на 2021 год, внесенный в областную думу, направлен на сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе, а его большая часть – свыше 20 миллиардов рублей – будет направлена на образование, сообщил губернатор Андрей Чибис, комментируя параметры основного документа региона.Как отметили в правительстве региона, основные параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объем доходов на 2021 год составляет более 82,3 миллиардов рублей, расходов – свыше 86,3 миллиарда."Законопроект направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона. Работая над бюджетом, мы предусмотрели меры, которые обеспечат переход от восстановления экономики и доходов граждан к повышению потенциала развития экономики. В том числе в рамках "пакетов преференций" для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и ТОР "Столица Арктики" и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года", – пояснил губернатор.Он добавил, что параметры проекта областного бюджета удовлетворяют требованиям, установленным Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств – они не превышают отношение объема дефицита бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10%, а также установленную долю размера государственного долга Мурманской области и долю размера государственного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.Что касается расходов, то на реализацию программы "Здравоохранение" средства предусмотрены на 2021 год в объеме более 14 миллиардов рублей, на программу "Социальная поддержка" - более 17,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html
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россия, андрей чибис, мурманская область, образование - общество, экономика

Мурманская область направит более 20 миллиардов рублей на образование

14:22 17.11.2020
 
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Проект бюджета Мурманской области на 2021 год, внесенный в областную думу, направлен на сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе, а его большая часть – свыше 20 миллиардов рублей – будет направлена на образование, сообщил губернатор Андрей Чибис, комментируя параметры основного документа региона.

"Все социальные обязательства перед северянами будут выполнены. Как и в прошлом году, самая расходная часть нашего бюджета – сфера образования. В 2021 году мы направим на образование более 20,3 миллиарда рублей. В ближайшее время главный финансовый документ будет рассмотрен в думе и на заседании правительства Мурманской области", – отметил Чибис.

Как отметили в правительстве региона, основные параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объем доходов на 2021 год составляет более 82,3 миллиардов рублей, расходов – свыше 86,3 миллиарда.
"Законопроект направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона. Работая над бюджетом, мы предусмотрели меры, которые обеспечат переход от восстановления экономики и доходов граждан к повышению потенциала развития экономики. В том числе в рамках "пакетов преференций" для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и ТОР "Столица Арктики" и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года", – пояснил губернатор.
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Он добавил, что параметры проекта областного бюджета удовлетворяют требованиям, установленным Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств – они не превышают отношение объема дефицита бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10%, а также установленную долю размера государственного долга Мурманской области и долю размера государственного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.
Что касается расходов, то на реализацию программы "Здравоохранение" средства предусмотрены на 2021 год в объеме более 14 миллиардов рублей, на программу "Социальная поддержка" - более 17,3 миллиарда рублей.
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