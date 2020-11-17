https://ria.ru/20201117/nexta-1584958167.html

Минск потребовал от Варшавы арестовать основателей Telegram-канала Nexta

Минск потребовал от Варшавы арестовать основателей Telegram-канала Nexta

Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:30

2020-11-17T11:30

2020-11-17T11:40

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности, сообщила во вторник пресс-служба ведомства."На основании договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес министерства юстиции Республики Польша просьбу о заключении под стражу и выдаче граждан Республики Беларусь Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В генпрокуратуре Белоруссии отметили, что, по имеющейся информации, Путило и Протасевич находятся на территории Польши, в Варшаве. Как указали в ведомстве, в отношении обоих граждан в рамках уголовного дела в Белоруссии применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.Создатели Telegram-канала Nexta, базирующегося в Польше, Путило и Протасевич признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".Telegram-канал Nexta известен тем, что призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584807762.html

https://ria.ru/20201116/100-dney-s-nachala-protestov-v-belorussii-1584911499.html

https://ria.ru/20201116/tikhanovskaya-1584826863.html

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минск, варшава, польша, белоруссия, в мире