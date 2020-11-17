Минск потребовал от Варшавы арестовать основателей Telegram-канала Nexta
11:30 17.11.2020 (обновлено: 11:40 17.11.2020)
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к минюсту Польши с просьбой о заключении под стражу и выдаче основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича для привлечения к уголовной ответственности, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"На основании договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес министерства юстиции Республики Польша просьбу о заключении под стражу и выдаче граждан Республики Беларусь Путило Степана Александровича и Протасевича Романа Дмитриевича для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В генпрокуратуре Белоруссии отметили, что, по имеющейся информации, Путило и Протасевич находятся на территории Польши, в Варшаве. Как указали в ведомстве, в отношении обоих граждан в рамках уголовного дела в Белоруссии применена мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск.
Создатели Telegram-канала Nexta, базирующегося в Польше, Путило и Протасевич признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности".
Telegram-канал Nexta известен тем, что призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. В конце октября суд Центрального района Минска признал Nexta-Live и его логотип Nexta экстремистскими материалами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
16 ноября, 13:36Протесты в БелоруссииТихановская хочет отключить Минск от SWIFT