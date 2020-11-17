https://ria.ru/20201117/nastya-kamenskikh-1585032413.html

Настя Каменских рассказала откуда берет "гормон счастья"

Настя Каменских рассказала откуда берет "гормон счастья"

Популярная певица и теледива Настя Каменских поделилась правилами жизни, которые помогают "сделать любую неделю классной и продуктивной", и рассказала, откуда... РИА Новости, 17.11.2020

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Популярная певица и теледива Настя Каменских поделилась правилами жизни, которые помогают "сделать любую неделю классной и продуктивной", и рассказала, откуда берет "гормон счастья".Несмотря на то, что периодически ее атакуют хейтеры (так, например, было недавно – после публикации фото Насти в купальнике), она, ничуть не смущаясь негативных откликов, продолжает учить, как быть здоровыми и жить радостно.Поклонникам, прежде всего, женщинам, в своем Instagram она советует почаще заниматься спортом не только для того, чтобы быть в хорошей физической форме, но еще и потому, что "спорт улучшает нашу кожу"."А счастье и улыбка – это лучше любого макияжа", – уверена певица.Кроме того, Каменских делится тремя правилами жизни, которые помогают ей сделать каждую неделю "классной".Настя советует писать на семь дней список дел, а в конце недели анализировать, что выполнено, почаще пробовать что-то новое, говорить больше приятных слов и себе, и другим, больше улыбаться и обращать внимание на детали.Судя по настрою и внешнему виду 33-летней супруги Потапа, которая ранее рассказывала, что страдала от депрессии и лишнего веса, доверять ее опыту можно. Настя роскошно выглядит и производит впечатление счастливой женщины.

https://ria.ru/20201001/kamenskikh-1578062121.html

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