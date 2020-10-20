https://ria.ru/20201020/kamenskikh-1580701187.html

Настю Каменских обругали в Сети за фото в купальнике

Певица Настя Каменских выложила новое фото в Instagram, которое раскритиковали фанаты. Они обвинили девушку в использовании фотошопа. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:49

2020-10-20T17:49

2020-10-20T17:51

шоубиз

настя каменских

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_nastya-kamenskikh/" target="_blank" data-auto="true">Настя Каменских</a> выложила новое фото в Instagram, которое раскритиковали фанаты. Они обвинили девушку в использовании фотошопа. На размещенном снимке звезда позирует в белом бикини на берегу моря. "Почувствуйте эту легкость", — написала она. Многие подписчики высоко оценили фото. Нашлись и те, кто задался вопросом, не пользуется ли певица фотошопом.— Уважаем, любим, слушаем и видим! Но немного все же нужно быть скромнее.— Ой, талия появилась тут, прям изгиб какой… Вот интересно - откуда?— Есть желание отписаться…— Все обычно!!! Думала, фигурка покруче.— Куда Потап смотрит? Стыдоба. Защитники Каменских обратили внимание на то, что у нее в комментариях слишком много "токсичных людей".

https://ria.ru/20201011/kamenskikh-1579294318.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настя каменских