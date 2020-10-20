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Шоубиз
https://ria.ru/20201020/kamenskikh-1580701187.html
Настю Каменских обругали в Сети за фото в купальнике
Певица Настя Каменских выложила новое фото в Instagram, которое раскритиковали фанаты. Они обвинили девушку в использовании фотошопа. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:49
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шоубиз
настя каменских
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_nastya-kamenskikh/" target="_blank" data-auto="true">Настя Каменских</a> выложила новое фото в Instagram, которое раскритиковали фанаты. Они обвинили девушку в использовании фотошопа. На размещенном снимке звезда позирует в белом бикини на берегу моря. "Почувствуйте эту легкость", — написала она. Многие подписчики высоко оценили фото. Нашлись и те, кто задался вопросом, не пользуется ли певица фотошопом.— Уважаем, любим, слушаем и видим! Но немного все же нужно быть скромнее.— Ой, талия появилась тут, прям изгиб какой… Вот интересно - откуда?— Есть желание отписаться…— Все обычно!!! Думала, фигурка покруче.— Куда Потап смотрит? Стыдоба. Защитники Каменских обратили внимание на то, что у нее в комментариях слишком много "токсичных людей".
https://ria.ru/20201011/kamenskikh-1579294318.html
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настя каменских

Настю Каменских обругали в Сети за фото в купальнике

17:49 20.10.2020 (обновлено: 17:51 20.10.2020)
 
© Фото : Страница в Instagram Насти КаменскихНастя Каменских
Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Страница в Instagram Насти Каменских
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Певица Настя Каменских выложила новое фото в Instagram, которое раскритиковали фанаты. Они обвинили девушку в использовании фотошопа.
На размещенном снимке звезда позирует в белом бикини на берегу моря. "Почувствуйте эту легкость", — написала она.
Многие подписчики высоко оценили фото. Нашлись и те, кто задался вопросом, не пользуется ли певица фотошопом.
— Уважаем, любим, слушаем и видим! Но немного все же нужно быть скромнее.
— Ой, талия появилась тут, прям изгиб какой… Вот интересно - откуда?
— Есть желание отписаться…
— Все обычно!!! Думала, фигурка покруче.
— Куда Потап смотрит? Стыдоба.
Защитники Каменских обратили внимание на то, что у нее в комментариях слишком много "токсичных людей".
Певица Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 17:01Шоубиз
Фото Насти Каменских в бикини рассорило пользователей Сети
 
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ШоубизНастя Каменских
 
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