На бывшего представителя Минобороны Армении напали два человека
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Бывший официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, который в ходе ежедневных брифингов предоставлял сведения о боевых действиях в Карабахе, заявил, что на него напали два человека.
"После 9 ноября получаю различные угрозы, но не обращал на них внимание. Не реагировал даже на очевидные угрозы расправы. Отказался подавать в полицию жалобу на этих людей. Вчера ночью двое лиц напали на меня, но я смог защититься. Никого не боюсь и никого не считаю своим врагом. Но так как продолжаются призывы к расправе и угрозы, в некоторых местах за мной следят, вынужден обратиться в полицию", - написал Ованнисян в Facebook.
Ованнисян после прекращение боевых действий в Карабахе стал объектом критики в армянском сегменте соцсетей. Некоторые пользователи обвиняют его в предоставлении недостоверных сведений о боевых действиях.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.