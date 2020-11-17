https://ria.ru/20201117/napadenie-1585031711.html

На бывшего представителя Минобороны Армении напали два человека

На бывшего представителя Минобороны Армении напали два человека

Бывший официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, который в ходе ежедневных брифингов предоставлял сведения о боевых действиях в... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T16:39

2020-11-17T16:39

2020-11-17T16:39

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

арцрун ованнисян

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Бывший официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, который в ходе ежедневных брифингов предоставлял сведения о боевых действиях в Карабахе, заявил, что на него напали два человека.Ованнисян после прекращение боевых действий в Карабахе стал объектом критики в армянском сегменте соцсетей. Некоторые пользователи обвиняют его в предоставлении недостоверных сведений о боевых действиях.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html

ереван

азербайджан

армения

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беспорядки в ереване, никол пашинян, арцрун ованнисян, ереван, азербайджан, армения, в мире