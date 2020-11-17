https://ria.ru/20201117/mylo-1584924637.html

Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19

Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:57

2020-11-17T02:57

2020-11-17T02:57

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус covid-19

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции."Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", - отметил специалист.По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676388.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус covid-19, здоровье, общество