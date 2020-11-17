Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/mylo-1584924637.html
Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19
Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:57
2020-11-17T02:57
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126337_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_a9737138202d4a0feaf48468d300c10c.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции."Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", - отметил специалист.По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583676388.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126337_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8c9b03743333d6b5c501d07534b7dda2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , коронавирус covid-19, здоровье, общество

Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19

02:57 17.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции.
"Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", - отметил специалист.
Домашняя пыль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 06:07Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор посоветовал проводить ежедневную уборку из-за COVID-19
По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.
Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус COVID-19ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
10:33В России за сутки выписали 22 055 переболевших COVID-19
10:32В России выявили 22 410 новых случаев коронавируса
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
Лента новостейМолния