https://ria.ru/20201117/mylo-1584924637.html
Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19
Вирусолог рассказал, какое мыло помогает при борьбе с COVID-19
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:57
2020-11-17T02:57
2020-11-17T02:57
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал в эфире "Радио 1", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции."Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", - отметил специалист.По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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алексей аграновский , коронавирус covid-19, здоровье, общество
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости.
Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский
рассказал в эфире "Радио 1
", каким мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции
.
"Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", - отметил специалист.
По его словам, мыть руки можно обычным детским мылом. При этом он указал, что жидкое мыло смывает вирусы и бактерии хуже, чем твердое.
Аграновский добавил, что температура воды не влияет на эффективность избавления от вируса – она должна быть комфортной для человека.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.