https://ria.ru/20201117/mutatsiya-1585016759.html
Доктор Мясников прокомментировал мутацию коронавируса в Сибири
Доктор Мясников прокомментировал мутацию коронавируса в Сибири
Врач и телеведущий Александр Мясников выразил надежду на то, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ. Таким мнением он РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:34
2020-11-17T15:34
2020-11-17T16:46
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников выразил надежду на то, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ. Таким мнением он поделился со своими подписчиками в Telegram.Комментируя новость о выявленной в Сибири мутации коронавируса, он напомнил, что еще в июле была опубликована статья, в которой говорилось, что распространяющийся в мире SARS-CoV-2 отличается от первоначального "уханьского" штамма и вытеснил его.По словам врача, в лабораторных условиях измененный вирус показывает более высокие темпы распространения, но в реальности это не подтверждается."Те всплески, что мы видим, укладываются в логику эпидпроцесса, помноженную на многократно увеличивающееся тестирование и не всегда адекватную оценку полученных результатов", — пояснил Мясников.Медик отметил, что смертность от коронавируса не выросла и даже можно говорить о ее снижении. В частности, он привел в пример страны, где этот показатель значительно упал по сравнению с весенними цифрами.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об измененном коронавирусе, циркулирующем в Сибири. При этом она подчеркнула, что эти мутации практически не влияют на возбудитель — не усиливают, но и не ослабляют.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из которых около полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
выразил надежду на то, что мутация коронавируса укладывается в процесс вырождения инфекции в обычное ОРЗ. Таким мнением он поделился со своими подписчиками в Telegram
.
Комментируя новость о выявленной в Сибири мутации коронавируса, он напомнил, что еще в июле была опубликована статья, в которой говорилось, что распространяющийся в мире SARS-CoV-2 отличается от первоначального "уханьского" штамма и вытеснил его.
"Хорошо это для нас или плохо? <…> Нам важно, стал он более заразным и более опасным, или нет", — написал Мясников.
По словам врача, в лабораторных условиях измененный вирус показывает более высокие темпы распространения, но в реальности это не подтверждается.
"Те всплески, что мы видим, укладываются в логику эпидпроцесса, помноженную на многократно увеличивающееся тестирование и не всегда адекватную оценку полученных результатов", — пояснил Мясников.
Медик отметил, что смертность от коронавируса не выросла и даже можно говорить о ее снижении. В частности, он привел в пример страны, где этот показатель значительно упал по сравнению с весенними цифрами.
"Хочу надеяться, что идет закономерный процесс вырождения вируса в обычное ОРЗ, когда, "выигрывая в скорости, проигрываешь в силе". Когда-то это должно же произойти?!" — заключил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова
сообщила об измененном коронавирусе, циркулирующем в Сибири. При этом она подчеркнула, что эти мутации практически не влияют на возбудитель — не усиливают, но и не ослабляют.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 54,5 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
В России вирусом заражены почти два миллиона человек, из которых около полутора миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали почти 34 тысячи человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.