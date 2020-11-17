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Во вторник москвичей ждут декабрьские морозы
Во вторник москвичей ждут декабрьские морозы
Декабрьские морозы, отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление ждут москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T07:57
2020-11-17T07:57
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Декабрьские морозы, отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление ждут москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Минус 1 - минус 3 в Москве, и ноль - минус 5 - в Подмосковье. Атмосферное давление будет меняться мало и сохранится высоким - 763 миллиметра ртутного столба", - рассказал агентству Тишковец.Он отметил, что во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, но она не окончательна. По области местами столбики термометров опустились до минус 10."Сегодня самая холодная ночь и декабрьские морозы - что ночью, что днём", - прокомментировал температурный фон синоптик.
https://ria.ru/20201116/moskva-1584794244.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Во вторник москвичей ждут декабрьские морозы

07:57 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУтренние заморозки
Утренние заморозки - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Декабрьские морозы, отсутствие осадков и очень высокое атмосферное давление ждут москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в столице будет определяться влиянием антициклона, поэтому небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Минус 1 - минус 3 в Москве, и ноль - минус 5 - в Подмосковье. Атмосферное давление будет меняться мало и сохранится высоким - 763 миллиметра ртутного столба", - рассказал агентству Тишковец.
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Он отметил, что во вторник была самая холодная ночь этой осени. В Москве отмечена температура минус 6,7 градуса, но она не окончательна. По области местами столбики термометров опустились до минус 10.
"Сегодня самая холодная ночь и декабрьские морозы - что ночью, что днём", - прокомментировал температурный фон синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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