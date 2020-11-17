https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585052204.html

Лукашенко поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Лукашенко поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, высказал надежду на дальнейшее развитие отношений двух... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:48

2020-11-17T17:48

2020-11-17T17:48

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

александр лукашенко

молдавия

минск

кишинев

в мире

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, высказал надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран, сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Республики Молдова", - говорится в сообщении.Белорусский лидер пожелал Санду доброго здоровья, а ее соотечественникам - мира, стабильности и прогресса. "За продолжительный период взаимодействия Минску и Кишиневу удалось накопить значительный опыт в различных сферах. Надеюсь, что он будет востребован для дальнейшего развития наших стран", - процитировали в пресс-службе поздравление.Отмечается, что "Беларусь всегда была и остается ответственным партнером". "Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов", - подчеркнул Лукашенко.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584449394.html

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минск

кишинев

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, александр лукашенко, молдавия, минск, кишинев, в мире