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Посол России в Молдавии обсудит с Майей Санду сотрудничество
Посол России в Молдавии обсудит с Майей Санду сотрудничество
Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что в ходе предстоящего контакта с избранным президентом Майей Санду обсудит параметры сотрудничества, отвечающего РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:47
2020-11-17T09:48
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что в ходе предстоящего контакта с избранным президентом Майей Санду обсудит параметры сотрудничества, отвечающего коренным интересам народов двух стран."Наша страна готова к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с республикой Молдова. Как уже было заявлено российским руководством, мы рассчитываем на конструктивное развитие двусторонних отношений, что отвечало бы коренным интересам народов России и Молдавии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."В ходе предстоящего контакта с госпожой Санду я планирую обговорить параметры такого сотрудничества", - сообщил российский посол.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Посол России в Молдавии обсудит с Майей Санду сотрудничество

09:47 17.11.2020 (обновлено: 09:48 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что в ходе предстоящего контакта с избранным президентом Майей Санду обсудит параметры сотрудничества, отвечающего коренным интересам народов двух стран.
"Наша страна готова к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с республикой Молдова. Как уже было заявлено российским руководством, мы рассчитываем на конструктивное развитие двусторонних отношений, что отвечало бы коренным интересам народов России и Молдавии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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