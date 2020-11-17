https://ria.ru/20201117/mks-1585074626.html

"Роскосмос" рассказал об устранении утечки в российском модуле МКС

"Роскосмос" рассказал об устранении утечки в российском модуле МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) установил заплатку на трещину в российском модуле "Звезда", которая позволит прекратить утечку воздуха, сообщил... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:56

2020-11-17T19:56

2020-11-17T19:56

риа наука

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) установил заплатку на трещину в российском модуле "Звезда", которая позволит прекратить утечку воздуха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Ранее из переговоров экипажа с Землей стало известно, что космонавт Сергей Рыжиков заделывает трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги."Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".По его словам, планируется, что в результате контрольных замеров уровня атмосферы и на основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, "причину утечки можно будет устранить".Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины. Однако запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС отложили с 11 декабря на 15 февраля 2021 года из-за необходимости проведения дополнительных проверок.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201117/mks-1584936129.html

https://ria.ru/20201117/mks-1584924801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос