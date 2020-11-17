https://ria.ru/20201117/mks-1585049747.html

Экипаж МКС заделывает трещину в российском модуле

Экипаж МКС заделывает трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделывает заплаткой из резины и алюминиевой фольги трещину в российском модуле "Звезда", ставшую причиной утечки РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:39

2020-11-17T17:39

2020-11-17T17:39

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) заделывает заплаткой из резины и алюминиевой фольги трещину в российском модуле "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного центра управления полетами, что нашел заплатку, представляющую собой гибкий диск из алюминиевой фольги, в центре которого резина.Космонавт также снял временную каптоновую ленту с трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" и обезжирил поверхность спиртовой салфеткой. В ответ специалист центра попросил Рыжикова примерить и наклеить заплатку на трещину, выравнивая ее от центра к краям, чтобы не было складок и пузырьков воздуха.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины. Однако запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС отложили с 11 декабря на 15 февраля 2021 года из-за необходимости проведения дополнительных проверок.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201117/mks-1584924801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука