https://ria.ru/20201117/mks-1584936129.html

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T09:23

2020-11-17T09:23

2020-11-17T09:23

риа наука

сергей кудь-сверчков

crew dragon

сергей рыжиков

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Crew Dragon совершил стыковку с МКС в 07:01 мск во вторник, корабль, созданный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне.На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Прибывшие на орбиту на борту на борту Crew Dragon астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти будут оставаться на МКС около полугода.Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.

https://ria.ru/20201117/vega-1584928912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, crew dragon, сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса