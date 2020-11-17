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Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T09:23
2020-11-17T09:23
риа наука
сергей кудь-сверчков
crew dragon
сергей рыжиков
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.Crew Dragon совершил стыковку с МКС в 07:01 мск во вторник, корабль, созданный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне.На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Прибывшие на орбиту на борту на борту Crew Dragon астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти будут оставаться на МКС около полугода.Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.
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сергей кудь-сверчков, crew dragon, сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС

09:23 17.11.2020
 
© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкАстронавты Шэннон Уокер (NASA) Виктор Гловер (NASA), Майк Хопкинс (NASA) и Соити Ногути (JAXA) перед отправкой к стартовой площадке Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди
Астронавты Шэннон Уокер (NASA) Виктор Гловер (NASA), Майк Хопкинс (NASA) и Соити Ногути (JAXA) перед отправкой к стартовой площадке Космического центра им. Дж. Ф. Кеннеди - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / NASA
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon совершил стыковку с МКС в 07:01 мск во вторник, корабль, созданный частной компанией SpaceX по контракту с НАСА, стартовал с космодрома на мысе Канаверал накануне.
На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Прибывшие на орбиту на борту на борту Crew Dragon астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гровер, Шэннон Уокер, а также японский астронавт Сити Ногти будут оставаться на МКС около полугода.
Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого корабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковCrew DragonСергей РыжиковМайкл Хопкинс (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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