https://ria.ru/20201117/mks-1584928313.html

Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции, трансляцию ведет сайт НАСА. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T07:05

2020-11-17T07:05

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dragon spacex

наса

spacex

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

сша

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами пристыковался к Международной космической станции, трансляцию ведет сайт НАСА.На борту корабля находятся астронавты НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.Crew Dragon, созданный частной компанией SpaceX, стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 03:27 в понедельник.Касание корабля со стыковочным узлом станции произошло в 07:01 мск во вторник. "Crew Dragon на МКС!" - сообщила ведущая трансляции. Стыковка, которая проходит в автоматическом режиме, завершилась после того, как вслед за "мягким захватом", техника закрепила прибывший корабль на станции. По завершении стыковки экипаж начинает подготовку к переходу на орбитальную станцию. Ожидается, что этот процесс может занять несколько часов.Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon будет оставаться на орбите около полугода.Для США это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle и второй пилотируемый рейс для Crew Dragon. Первый испытательный полет с экипажем состоялся в мае текущего года.

https://ria.ru/20201117/mks-1584924801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dragon spacex, наса, spacex, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, сша