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В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб
В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:30
2020-11-17T16:09
россия
митинги
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.С законодательной инициативой выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин."В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".Кроме того, законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия.
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россия, митинги, политика

В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб

15:30 17.11.2020 (обновлено: 16:09 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.
С законодательной инициативой выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
"В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.
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В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.
Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".
Кроме того, законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия.
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