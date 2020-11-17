https://ria.ru/20201117/mitingi-1585015624.html

В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб

В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:30

2020-11-17T15:30

2020-11-17T16:09

россия

митинги

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.С законодательной инициативой выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин."В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".Кроме того, законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия.

https://ria.ru/20201020/maski-1580570603.html

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россия, митинги, политика