https://ria.ru/20201117/mitingi-1585015624.html
В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб
В России предлагают запретить митинги у зданий экстренных служб
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:30
2020-11-17T15:30
2020-11-17T16:09
россия
митинги
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149633/80/1496338062_0:245:4746:2914_1400x0_80_0_0_233810f47a1c85126b81e9ec276923ff.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.С законодательной инициативой выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин."В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".Кроме того, законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия.
https://ria.ru/20201020/maski-1580570603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149633/80/1496338062_267:0:4478:3158_1400x0_80_0_0_f4922a87763cd1127fc5bfc55c83552b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, митинги, политика
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
В Госдуму
внесен законопроект, предлагающий внести изменения в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в частности, запретить проведение митингов и демонстраций около зданий экстренных служб.
С законодательной инициативой выступил первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин
.
"В целях создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, законопроектом устанавливается запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым указанными службами", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, автор проекта предлагает продлить трехдневный срок рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. "При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия", - уточняется в документе.
В проекте предлагается уточнить порядок участия СМИ в публичных мероприятиях. "Журналист не вправе принимать непосредственное участие в его проведении, в том числе осуществлять ряд действий, которые могут осуществлять организаторы и участники публичного мероприятия", - поясняется в документах к проекту.
Также предлагается закрепить в законе требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия "не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения публичного мероприятия".
Кроме того, законопроектом уточняются права и обязанности уполномоченного органа и организатора публичного мероприятия.