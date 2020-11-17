https://ria.ru/20201117/mishustin-1585094323.html

Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 в регионах

Мишустин дал поручения по борьбе с COVID-19 в регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву до 23 ноября организовать работу по своевременному формированию дополнительных резервов... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T23:07

2020-11-17T23:07

2020-11-17T23:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву до 23 ноября организовать работу по своевременному формированию дополнительных резервов лекарств, необходимых для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина во вторник.Ранее премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 поручил главам регионов следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20%, чтобы люди могли своевременно получать помощь."Минпромторг вместе с Минздравом обязаны также до 23 ноября организовать работу по своевременному формированию дополнительных резервов лекарств, необходимых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Уточняется, что на заседании президиума Координационного совета Михаил Мишустин отметил, что в большинстве регионов с напряжённой ситуацией по коронавирусу причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий."В связи с этим руководителям субъектов поручено обеспечить соблюдение санитарных правил и иных актов Роспотребнадзора и главного санитарного врача России, а также учитывать мнение главных санитарных врачей регионов при выработке стратегии введения ограничительных мероприятий", - добавляется в сообщении.Кроме того, участковые врачи и службы скорой помощи при необходимости должны быть обеспечены дополнительным автотранспортом. Для этих целей разрешается задействовать свободные машины госведомств, бюджетных организаций, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками. Это поможет пациентам оперативно получать медицинскую помощь на дому и при поступлении в больницы."Глава правительства также поручил ускорить обработку обращений, поступающих на федеральную горячую линию для медицинских работников, в том числе по вопросам оказания помощи пациентам. К этой работе при необходимости должны привлекаться дополнительный персонал и волонтёры", - отмечается в сообщении.Уточняется, что информацию о выполнении этих поручений главы регионов должны направить в Минздрав до 18 ноября, а далее представлять еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/koronavirus-1585064216.html

https://ria.ru/20201117/vaktsinatsiya-1584997823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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