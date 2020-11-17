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Путин рассказал о дополнительных выплатах миротворцам в Карабахе
Путин рассказал о дополнительных выплатах миротворцам в Карабахе
Российский миротворческий контингент, находящийся в Карабахе, получает дополнительные выплаты, но не боевые, а за выполнение миротворческих функций за рубежом,... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T23:42
2020-11-17T23:42
2020-11-18T02:56
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский миротворческий контингент, находящийся в Карабахе, получает дополнительные выплаты, но не боевые, а за выполнение миротворческих функций за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас есть нормативная база, отрегулировано это в соответствующих указах президента, которые были приняты раньше. Военнослужащие, которые выполняют миротворческие функции, выполняют эту миссию, они получают дополнительные выплаты, но не боевые, а за выполнение миротворческих функций за рубежом", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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нагорный карабах, владимир путин, в мире