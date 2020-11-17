https://ria.ru/20201117/minsk-1585069189.html

Мэр Минска объяснил отсутствие воды в протестном микрорайоне

Мэр Минска объяснил отсутствие воды в протестном микрорайоне

Отсутствие водоснабжения в известном акциями протеста микрорайоне Новая Боровая в пригороде Минска связано с умышленным повреждением оборудования коммунального... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:23

2020-11-17T19:23

2020-11-17T21:03

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Отсутствие водоснабжения в известном акциями протеста микрорайоне Новая Боровая в пригороде Минска связано с умышленным повреждением оборудования коммунального предприятия "Минскводоканал", сообщил мэр белорусской столицы Владимир Кухарев.В пригородном микрорайоне более двух суток нет воды. В Новой Боровой работают аварийные службы, питьевую воду подвозят в цистернах. Специалисты выявили повреждение задвижки в одном из колодцев магистрального трубопровода. Во вторник в микрорайоне также ненадолго было нарушено теплоснабжение. По мнению местных жителей, инцидент связан с тем, что они открыто выражают протестную позицию по отношению к властям. Остальные горожане предлагают подвезти воду в микрорайон, приглашают его жителей в гости помыться, постирать и даже временно пожить.Как сообщает официальный Telegram-канал Мингорисполкома, водоснабжение нарушилось из-за повреждения запорной аппаратуры."Это дорогостоящее импортное оборудование, без посторонних вмешательств оно могло бы служить долгое время. Специалистам пришлось экстренно восстанавливать его работоспособность своими силами", — сказал глава столичного исполкома со ссылкой на информацию "Минскводоканала".По его словам, "теперь необходимо провести обследование, проверить качество воды после вмешательства". После этого можно будет говорить о сроках восстановления водоснабжения, добавил Кухарев.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране до сих пор продолжаются протестные митинги. Наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".

https://ria.ru/20201117/oppozitsionery-1585047047.html

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире