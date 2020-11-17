https://ria.ru/20201117/minobrnauki-1584963414.html

Россия не готова принимать иностранных студентов, заявили в Минобрнауки

Россия не готова принимать иностранных студентов, заявили в Минобрнауки

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что из-за эпидемии COVID-19 Россия пока не готова принимать иностранных студентов, ситуация кардинально отличается... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:56

2020-11-17T11:56

2020-11-17T12:06

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распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что из-за эпидемии COVID-19 Россия пока не готова принимать иностранных студентов, ситуация кардинально отличается от сентября.Министр на заседании совета Российского Союза ректоров обратил особое внимание на иностранных студентов."Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать (иностранных студентов – ред.). Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября ", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584956039.html

https://ria.ru/20200831/inostrantsy-1576552159.html

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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество