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Россия не готова принимать иностранных студентов, заявили в Минобрнауки
Россия не готова принимать иностранных студентов, заявили в Минобрнауки
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что из-за эпидемии COVID-19 Россия пока не готова принимать иностранных студентов, ситуация кардинально отличается... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:56
2020-11-17T11:56
2020-11-17T12:06
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что из-за эпидемии COVID-19 Россия пока не готова принимать иностранных студентов, ситуация кардинально отличается от сентября.Министр на заседании совета Российского Союза ректоров обратил особое внимание на иностранных студентов."Коллеги из ряда стран, в том числе из стран СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать (иностранных студентов – ред.). Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября ", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584956039.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество