https://ria.ru/20201117/metro-1584962258.html
Собянин оценил эффект от введения скидок во внепиковое время в метро
Собянин оценил эффект от введения скидок во внепиковое время в метро
Эксперимент в метро Москвы по скидкам во внепиковое время на двух линиях уже даёт свои результаты, пассажиров стало меньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:52
2020-11-17T11:52
2020-11-17T11:52
транспорт
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эксперимент в метро Москвы по скидкам во внепиковое время на двух линиях уже даёт свои результаты, пассажиров стало меньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", отметив, что рекомендует работодателям скорректировать график работы, чтобы сотрудники могли ездить не в час пик."Подводим промежуточные итоги эксперимента #мосметро "Время ранних". В начале ноября мы вдвое снизили тариф для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням - до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Скидкой ежедневно пользуются около 85 тысяч человек. Пока это только эксперимент, но мы видим, что в часы пик пассажиров все-таки стало поменьше",- пишет Собянин.Он уточнил, что на станциях "Тушинская", "Кузьминки" и "Лухмановская" пассажиров стало меньше примерно на 4%. А лучший эффект был 11 ноября на "Беговой" - минус 8%."Не забывайте, что утром по будням на двух линиях действует особый тариф. Обращаюсь к работодателям: по возможности создайте сотрудникам такие условия, чтобы они могли приезжать на работу чуть раньше или, наоборот, позже. Так мы немного разгрузим метро и сохраним дистанцию между пассажирами",- подчеркнул Собянин.
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транспорт, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Эксперимент в метро Москвы
по скидкам во внепиковое время на двух линиях уже даёт свои результаты, пассажиров стало меньше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
на своей странице в социальной сети "ВКонтакте
", отметив, что рекомендует работодателям скорректировать график работы, чтобы сотрудники могли ездить не в час пик.
"Подводим промежуточные итоги эксперимента #мосметро "Время ранних". В начале ноября мы вдвое снизили тариф для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням - до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Скидкой ежедневно пользуются около 85 тысяч человек. Пока это только эксперимент, но мы видим, что в часы пик пассажиров все-таки стало поменьше",- пишет Собянин.
Он уточнил, что на станциях "Тушинская", "Кузьминки" и "Лухмановская" пассажиров стало меньше примерно на 4%. А лучший эффект был 11 ноября на "Беговой" - минус 8%.
"Не забывайте, что утром по будням на двух линиях действует особый тариф. Обращаюсь к работодателям: по возможности создайте сотрудникам такие условия, чтобы они могли приезжать на работу чуть раньше или, наоборот, позже. Так мы немного разгрузим метро и сохраним дистанцию между пассажирами",- подчеркнул Собянин.