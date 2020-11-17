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Винзавод "Массандра" выставили на продажу
Винзавод "Массандра" выставили на продажу
Акции крымского винзавода "Массандра" выставили на торги с начальной ценой более 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T21:57
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массандра (концерн)
судак
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Акции крымского винзавода "Массандра" выставили на торги с начальной ценой более 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки.Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" включили в план приватизации на 2020 год, его продадут на аукционе. Ранее российское правительство передало это объединение из ведения Управления делами президента в государственную собственность республики. Уставный капитал "Массандры" составляет 3,6 миллиарда рублей. Планируемый размер поступлений от приватизации винзавода — не менее шести миллиардов рублей."Начальная цена продажи 5 300 674 000 рублей", — говорится в сопроводительных документах.Торги организует Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Аукцион пройдет 14 декабря в электронной форме путем продажи единым лотом. Заявки принимаются по 8 декабря.На аукцион выставили акции предприятия в количестве 3 575 899 662 штуки номинальной стоимостью один рубль за акцию.Шаг аукциона составляет 26,5 миллиона рублей — 0,5% начальной цены продажи."Массандра" — крупнейшее виноградарско-винодельческое хозяйство Крыма, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, оно включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
https://ria.ru/20201016/vino-1580054739.html
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массандра (концерн), судак, республика крым, экономика

Винзавод "Массандра" выставили на продажу

21:57 17.11.2020 (обновлено: 23:28 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовые бочки для вызревания вина марки "Мадера" на винодельческом предприятии "Массандра" в Крыму
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Акции крымского винзавода "Массандра" выставили на торги с начальной ценой более 5,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки.
Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" включили в план приватизации на 2020 год, его продадут на аукционе. Ранее российское правительство передало это объединение из ведения Управления делами президента в государственную собственность республики. Уставный капитал "Массандры" составляет 3,6 миллиарда рублей. Планируемый размер поступлений от приватизации винзавода — не менее шести миллиардов рублей.
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"Начальная цена продажи 5 300 674 000 рублей", — говорится в сопроводительных документах.
Торги организует Министерство имущественных и земельных отношений Крыма. Аукцион пройдет 14 декабря в электронной форме путем продажи единым лотом. Заявки принимаются по 8 декабря.
На аукцион выставили акции предприятия в количестве 3 575 899 662 штуки номинальной стоимостью один рубль за акцию.
Шаг аукциона составляет 26,5 миллиона рублей — 0,5% начальной цены продажи.
"Массандра" — крупнейшее виноградарско-винодельческое хозяйство Крыма, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, оно включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около четырех тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака. "Массандра" стала первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
Дубовые бочки для вызревания вина марки Мадера на винодельческом предприятии Массандра - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
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