В Приморье овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать
05:13 17.11.2020 (обновлено: 05:16 17.11.2020)
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Немецкой овчарке в Приморье, которая ранее заменила мать двум львятам, удалось их выкормить, звери здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщает парк "Белый лев".
В сентябре сообщалось, что немецкая овчарка в парке начала выкармливать двух львят, от которых отказалась мать - белая львица Сирона.
"Львятам… Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти после того, как их оставила и несколько дней не кормила мать. Это абсолютно уникально, что новая мама-овчарка Сандра приняла детенышей", - говорится в сообщении парка в Instagram.
Отмечается, что львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака поедет домой, к своим хозяевам.
Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.
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