https://ria.ru/20201117/lvyata-1584927118.html

В Приморье овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать

В Приморье овчарка выкормила двух львят, от которых отказалась мать

Немецкой овчарке в Приморье, которая ранее заменила мать двум львятам, удалось их выкормить, звери здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщает парк "Белый лев". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T05:13

2020-11-17T05:13

2020-11-17T05:16

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. Немецкой овчарке в Приморье, которая ранее заменила мать двум львятам, удалось их выкормить, звери здоровы и чувствуют себя хорошо, сообщает парк "Белый лев".В сентябре сообщалось, что немецкая овчарка в парке начала выкармливать двух львят, от которых отказалась мать - белая львица Сирона.Отмечается, что львята до сих пор находятся с овчаркой. Когда период выкармливания закончится, собака поедет домой, к своим хозяевам.Руководство зоопарка "Садгород" открыло парк "Белый лев" во Владивостоке, чтобы крупные животные, в том числе львы, гуляли на большой огороженной территории. Рядом находится созданный зоопарком первый в России приют для медведей, которые жили у людей и которых нельзя вернуть в дикую природу.

https://ria.ru/20180528/1521497308.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, общество