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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585092610.html
Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только сдача власти
Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только сдача власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не захотела ни пересчета голосов, ни перевыборов, ей нужна только добровольная сдача... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:43
2020-11-17T22:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не захотела ни пересчета голосов, ни перевыборов, ей нужна только добровольная сдача власти."Девятого числа (августа) не успели закрыться участки (для голосования) - блицкриг. Блицкриг не удается. Предложили (со стороны оппозиции) пересчитать голоса. Когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать - неактуально. Параллельно их действия - начались мирные марши... Что из этого вышло? Ничего. Это шло уже на фоне (требования) повторных выборов, то есть они потребовали повторных выборов", - сказал Лукашенко на совещании, отрывок которого показал телеканал "Беларусь 1".По словам президента, "когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование - добровольная сдача власти, то есть сдача страны"."И их (последующие) действия практические, в основном в Минске, - жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках", - рассказал Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только сдача власти

22:43 17.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не захотела ни пересчета голосов, ни перевыборов, ей нужна только добровольная сдача власти.
"Девятого числа (августа) не успели закрыться участки (для голосования) - блицкриг. Блицкриг не удается. Предложили (со стороны оппозиции) пересчитать голоса. Когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать - неактуально. Параллельно их действия - начались мирные марши... Что из этого вышло? Ничего. Это шло уже на фоне (требования) повторных выборов, то есть они потребовали повторных выборов", - сказал Лукашенко на совещании, отрывок которого показал телеканал "Беларусь 1".
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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По словам президента, "когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование - добровольная сдача власти, то есть сдача страны".
"И их (последующие) действия практические, в основном в Минске, - жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках", - рассказал Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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