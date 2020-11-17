https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585092610.html

Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только сдача власти

Лукашенко заявил, что оппозиции нужна только сдача власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не захотела ни пересчета голосов, ни перевыборов, ей нужна только добровольная сдача... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:43

2020-11-17T22:43

2020-11-17T22:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция не захотела ни пересчета голосов, ни перевыборов, ей нужна только добровольная сдача власти."Девятого числа (августа) не успели закрыться участки (для голосования) - блицкриг. Блицкриг не удается. Предложили (со стороны оппозиции) пересчитать голоса. Когда мы сказали, что готовы, давайте будем пересчитывать - неактуально. Параллельно их действия - начались мирные марши... Что из этого вышло? Ничего. Это шло уже на фоне (требования) повторных выборов, то есть они потребовали повторных выборов", - сказал Лукашенко на совещании, отрывок которого показал телеканал "Беларусь 1".По словам президента, "когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование - добровольная сдача власти, то есть сдача страны"."И их (последующие) действия практические, в основном в Минске, - жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках", - рассказал Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html

https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире