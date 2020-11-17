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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585027757.html
Лукашенко заявил о риске начала гражданской войны в Белоруссии
Лукашенко заявил о риске начала гражданской войны в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где собираются протестующие, могут стать местом начала гражданской войны в республике. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:21
2020-11-17T17:36
протесты в белоруссии
светлана тихановская
константин бондаренко
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где собираются протестующие, могут стать местом начала гражданской войны в республике. "Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население… &lt;...&gt; Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки. &lt;...&gt; Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны", — сказал он.На прошлой неделе одной из минских больниц умер 31-летний Роман Бондаренко. Он погиб из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По информации белорусских СМИ, вечером 11 ноября во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории. Началась потасовка, в результате которой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит", ударился головой. Как заявляли в ГУВД, когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили Бондаренко с телесными повреждениям и вызвали скорую. После этого мужчину госпитализировали.По данным портала tut.by, пострадавшего увезли на микроавтобусе, а уже из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу. Бондаренко провели операцию, однако вскоре он умер. Следственный комитет Белоруссии начал проверку. Жители столицы принесли цветы и свечи к месту, где мужчину в последний раз видели живым. Однако через несколько дней после очередной протестной акции стихийный мемориал разобрали коммунальные службы.Лукашенко, комментируя смерть Бондаренко, заявил, что властям республики это было не нужно, и призвал не делать политику на гибели людей.
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светлана тихановская, константин бондаренко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о риске начала гражданской войны в Белоруссии

16:21 17.11.2020 (обновлено: 17:36 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где собираются протестующие, могут стать местом начала гражданской войны в республике.
"Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население… <...> Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки. <...> Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны", — сказал он.
На прошлой неделе одной из минских больниц умер 31-летний Роман Бондаренко. Он погиб из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По информации белорусских СМИ, вечером 11 ноября во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории. Началась потасовка, в результате которой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит", ударился головой.
Как заявляли в ГУВД, когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили Бондаренко с телесными повреждениям и вызвали скорую. После этого мужчину госпитализировали.
По данным портала tut.by, пострадавшего увезли на микроавтобусе, а уже из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу. Бондаренко провели операцию, однако вскоре он умер. Следственный комитет Белоруссии начал проверку. Жители столицы принесли цветы и свечи к месту, где мужчину в последний раз видели живым. Однако через несколько дней после очередной протестной акции стихийный мемориал разобрали коммунальные службы.
Лукашенко, комментируя смерть Бондаренко, заявил, что властям республики это было не нужно, и призвал не делать политику на гибели людей.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКонстантин БондаренкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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