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Лукашенко заявил, что Белоруссия получила помощь от России и Китая
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила помощь от России и Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в условиях "беспрецедентного внешнего давления" получила ощутимую помощь и поддержку от... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:15
2020-11-17T12:22
сша
армения
александр лукашенко
китай
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в условиях "беспрецедентного внешнего давления" получила ощутимую помощь и поддержку от традиционных союзников – РФ и Китая.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики."При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде", - сказал глава государства.Президент также обозначил перед участниками совещания актуальные вопросы. Лукашенко, в частности, поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с Россией и Китаем, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в этом году в Белоруссию руководства российских регионов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html
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сша, армения, александр лукашенко, китай, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссия получила помощь от России и Китая

11:15 17.11.2020 (обновлено: 12:22 17.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в условиях "беспрецедентного внешнего давления" получила ощутимую помощь и поддержку от традиционных союзников – РФ и Китая.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во вторник провел совещание об актуальных вопросах внешней политики.
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"При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым еще раз убедились, что друзья познаются в беде", - сказал глава государства.
Президент также обозначил перед участниками совещания актуальные вопросы. Лукашенко, в частности, поинтересовался, как будут дальше выстраиваться отношения с Россией и Китаем, как выполняются договоренности по итогам контактов на высшем уровне, а также после визитов в этом году в Белоруссию руководства российских регионов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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