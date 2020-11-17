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Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей
Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей
Нападения на лошадей во Франции продолжаются, в стране ведется около сотни расследований по данным делам, сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
2020-11-17T16:47
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Нападения на лошадей во Франции продолжаются, в стране ведется около сотни расследований по данным делам, сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.Загадочные убийства лошадей происходят в разных регионах Франции уже более полугода. Жертвами убийц становились также пони и ослы.По словам главы минсельхоза, убийства непарнокопытных стали происходить реже, но не прекратились. Всего власти получили "400 сигналов" относительно изувеченных животных. "Не все из них связаны с уголовными делами. Иногда речь идет об естественной смерти. Но правоохранители ведут около 100 дел", - приводит слова министра телеканал BFMTV.Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются "в полях" вдали от свидетелей и видеокамер. "Но жандармы не сдаются", - добавил он.В августе сообщалось, что Французская федерация конного спорта (FFE) обратилась в суд с гражданским иском по поводу преступлений.Почти у всех убитых лошадей во Франции было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.
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РИА Новости
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франция, в мире
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Нападения на лошадей во Франции
продолжаются, в стране ведется около сотни расследований по данным делам, сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.
Загадочные убийства лошадей происходят в разных регионах Франции уже более полугода. Жертвами убийц становились также пони и ослы.
По словам главы минсельхоза, убийства непарнокопытных стали происходить реже, но не прекратились. Всего власти получили "400 сигналов" относительно изувеченных животных. "Не все из них связаны с уголовными делами. Иногда речь идет об естественной смерти. Но правоохранители ведут около 100 дел", - приводит слова министра телеканал BFMTV
.
Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются "в полях" вдали от свидетелей и видеокамер. "Но жандармы не сдаются", - добавил он.
В августе сообщалось, что Французская федерация конного спорта (FFE) обратилась в суд с гражданским иском по поводу преступлений.
Почти у всех убитых лошадей во Франции было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.