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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/lokdaun-1584946833.html
Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:34
2020-11-17T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артур парфенчиков
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.В Карелии с понедельника действуют дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, предполагающие, в частности, самоизоляцию населения старше 65 лет. Этой категории жителей республики разрешается посещать магазины и предприятия сферы услуг только по будним дням в период с 08.00 до 11.00 мск."Так, (с 08.00 до 11.00) – это время для нашего старшего поколения … в магазинах, в банках, на почте, в парикмахерской … Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10.30 … Извольте сейчас просто планировать свой недельный график … Здесь (важно) просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной", - сказал Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона.Он назвал действующие ограничения по коронавирусу в регионе "пока еще минимальными".По данным республиканского оперштаба, в Карелии на вторник подтверждено 10 768 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 159 случаев. Выздоровели 5244 человека, скончались – 75.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, республика карелия

Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе

10:34 17.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкГорода России. Петрозаводск
Города России. Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.
В Карелии с понедельника действуют дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, предполагающие, в частности, самоизоляцию населения старше 65 лет. Этой категории жителей республики разрешается посещать магазины и предприятия сферы услуг только по будним дням в период с 08.00 до 11.00 мск.
"Так, (с 08.00 до 11.00) – это время для нашего старшего поколения … в магазинах, в банках, на почте, в парикмахерской … Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10.30 … Извольте сейчас просто планировать свой недельный график … Здесь (важно) просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной", - сказал Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона.

"Мы призываем всех и особенно бизнес – если вы хотите через месяц работать, извольте соблюдать те правила, которые установлены, к которым мы вернулись", - добавил глава Карелии.

Он назвал действующие ограничения по коронавирусу в регионе "пока еще минимальными".
По данным республиканского оперштаба, в Карелии на вторник подтверждено 10 768 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 159 случаев. Выздоровели 5244 человека, скончались – 75.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковРеспублика Карелия
 
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