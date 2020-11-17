https://ria.ru/20201117/lokdaun-1584946833.html

Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе

Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:34

2020-11-17T10:34

2020-11-17T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

артур парфенчиков

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.В Карелии с понедельника действуют дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, предполагающие, в частности, самоизоляцию населения старше 65 лет. Этой категории жителей республики разрешается посещать магазины и предприятия сферы услуг только по будним дням в период с 08.00 до 11.00 мск."Так, (с 08.00 до 11.00) – это время для нашего старшего поколения … в магазинах, в банках, на почте, в парикмахерской … Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10.30 … Извольте сейчас просто планировать свой недельный график … Здесь (важно) просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной", - сказал Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона.Он назвал действующие ограничения по коронавирусу в регионе "пока еще минимальными".По данным республиканского оперштаба, в Карелии на вторник подтверждено 10 768 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 159 случаев. Выздоровели 5244 человека, скончались – 75.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/buryatiya-1584790685.html

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, республика карелия