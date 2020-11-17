https://ria.ru/20201117/lokdaun-1584946833.html
Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
Глава Карелии допустил возможность нового локдауна в регионе
Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:34
2020-11-17T10:34
2020-11-17T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
артур парфенчиков
республика карелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147270/22/1472702269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a187405fb394f266a23382efbd851b04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.В Карелии с понедельника действуют дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, предполагающие, в частности, самоизоляцию населения старше 65 лет. Этой категории жителей республики разрешается посещать магазины и предприятия сферы услуг только по будним дням в период с 08.00 до 11.00 мск."Так, (с 08.00 до 11.00) – это время для нашего старшего поколения … в магазинах, в банках, на почте, в парикмахерской … Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10.30 … Извольте сейчас просто планировать свой недельный график … Здесь (важно) просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной", - сказал Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона.Он назвал действующие ограничения по коронавирусу в регионе "пока еще минимальными".По данным республиканского оперштаба, в Карелии на вторник подтверждено 10 768 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 159 случаев. Выздоровели 5244 человека, скончались – 75.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/buryatiya-1584790685.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/147270/22/1472702269_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_a0f1636249c510894a929e0fb6c62276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, артур парфенчиков, республика карелия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости.
Глава Карелии Артур Парфенчиков
не исключил дальнейшего ужесточения мер по коронавирусу вплоть до повторного локдауна, если население и представители бизнеса не будут соблюдать установленные ограничения.
В Карелии с понедельника действуют дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19, предполагающие, в частности, самоизоляцию населения старше 65 лет. Этой категории жителей республики разрешается посещать магазины и предприятия сферы услуг только по будним дням в период с 08.00 до 11.00 мск.
"Так, (с 08.00 до 11.00) – это время для нашего старшего поколения … в магазинах, в банках, на почте, в парикмахерской … Земля не перевернется, если вы купите хлеб себе в полвторого, а не в 10.30 … Извольте сейчас просто планировать свой недельный график … Здесь (важно) просто общее понимание того, что если мы этого не будем делать, тогда вообще закроются магазины, останутся только продовольственные … И мы придем к тому локдауну, который был у нас весной", - сказал Парфенчиков в ходе прямой линии с жителями региона.
"Мы призываем всех и особенно бизнес – если вы хотите через месяц работать, извольте соблюдать те правила, которые установлены, к которым мы вернулись", - добавил глава Карелии.
Он назвал действующие ограничения по коронавирусу в регионе "пока еще минимальными".
По данным республиканского оперштаба, в Карелии на вторник подтверждено 10 768 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 159 случаев. Выздоровели 5244 человека, скончались – 75.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.