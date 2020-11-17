https://ria.ru/20201117/letalnost-1584954763.html

Попова сравнила смертность от COVID-19 в России и в других странах

Попова сравнила смертность от COVID-19 в России и в других странах

Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, в среднем в мире этот показатель равен 3,4%, РФ занимает 100-е место, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:16

2020-11-17T11:16

2020-11-17T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Летальность от коронавируса в России составляет 1,7%, в среднем в мире этот показатель равен 3,4%, РФ занимает 100-е место, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что в мире летальность составляет 3,4%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584922402.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)