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https://ria.ru/20201117/lekarstva-1585094640.html
Голикова будет ежедневно докладывать Мишустину о лекарствах от COVID-19
Голикова будет ежедневно докладывать Мишустину о лекарствах от COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой еженедельно информировать его по лекарствам, необходимым для лечения и профилактики COVID-19, их наличию и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T23:20
2020-11-17T23:20
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коронавирус в россии
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михаил мишустин
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой еженедельно информировать его по лекарствам, необходимым для лечения и профилактики COVID-19, их наличию и производству, сообщается на сайте кабмина."Заместителю председателя правительства РФ Т.А. Голиковой... по каждому лекарственному препарату, включенному в такой перечень, определить потребность до конца 2020 года и на 2021 год. Организовать формирование информации о ... введенных в гражданский оборот в 2020 году лекарственных препаратах по указанному перечню и об их наличии в медицинских и аптечных организациях ... ввезенных в РФ лекарственных препаратах по указанному перечню ... несостоявшихся аукционах по закупке лекарственных препаратов по указанному перечню с указанием причин, по которым они не состоялись", - говорится на сайте.Срок исполнения поручения до 17 ноября 2020 года, далее - еженедельно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мишустин, татьяна голикова, общество

Голикова будет ежедневно докладывать Мишустину о лекарствах от COVID-19

23:20 17.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой еженедельно информировать его по лекарствам, необходимым для лечения и профилактики COVID-19, их наличию и производству, сообщается на сайте кабмина.
"Заместителю председателя правительства РФ Т.А. Голиковой... по каждому лекарственному препарату, включенному в такой перечень, определить потребность до конца 2020 года и на 2021 год. Организовать формирование информации о ... введенных в гражданский оборот в 2020 году лекарственных препаратах по указанному перечню и об их наличии в медицинских и аптечных организациях ... ввезенных в РФ лекарственных препаратах по указанному перечню ... несостоявшихся аукционах по закупке лекарственных препаратов по указанному перечню с указанием причин, по которым они не состоялись", - говорится на сайте.
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Предложен новый вариант терапии COVID-19
Срок исполнения поручения до 17 ноября 2020 года, далее - еженедельно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МишустинТатьяна ГоликоваОбщество
 
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