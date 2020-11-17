Итальянские депутаты отказались от приглашения Поклонской приехать в Крым
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым, заявила член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле в ответ на приглашение российской стороны посетить полуостров.
"С нашей точки зрения, там (в Крыму - ред.) было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение", - сказала Куартапелле на совместном заседании комитета Госдумы по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов Италии в режиме видеоконференции.
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Ранее на заседании депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.