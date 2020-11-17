https://ria.ru/20201117/krym-1585004805.html

Итальянские депутаты отказались от приглашения Поклонской приехать в Крым

Итальянские депутаты отказались от приглашения Поклонской приехать в Крым

Официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым, заявила член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:40

2020-11-17T14:40

2020-11-17T14:40

наталья поклонская

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым, заявила член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии от Демократической партии Лия Куартапелле в ответ на приглашение российской стороны посетить полуостров."С нашей точки зрения, там (в Крыму - ред.) было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение", - сказала Куартапелле на совместном заседании комитета Госдумы по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов Италии в режиме видеоконференции.Ранее на заседании депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20201027/sanktsii-1581762828.html

https://ria.ru/20200617/1573052784.html

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севастополь

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наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, москва, севастополь, оон, италия, в мире