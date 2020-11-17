https://ria.ru/20201117/krym-1584998427.html

Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:06

2020-11-17T14:06

2020-11-17T14:48

республика крым

севастополь

оон

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.В украинской прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.В начале сентября украинский суд арестовал еще 65 российских самолетов. Таким образом, из-за "нарушения международных правил полетов и законодательства Украины" под арест попали 109 лайнеров авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.В Крыму действия Киева назвали политическим блефом, который "существует только в больном воображении украинских руководителей". На полуострове считают, что подобные решения принимаются киевской властью "от бессилия", а самолеты над Крымом будут летать, как и прежде.

https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/krym-1584807894.html

республика крым

севастополь

киев

украина

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республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире