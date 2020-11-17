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Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым
Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым
Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:06
2020-11-17T14:48
республика крым
севастополь
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киев
украина
в мире
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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.В украинской прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.В начале сентября украинский суд арестовал еще 65 российских самолетов. Таким образом, из-за "нарушения международных правил полетов и законодательства Украины" под арест попали 109 лайнеров авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.В Крыму действия Киева назвали политическим блефом, который "существует только в больном воображении украинских руководителей". На полуострове считают, что подобные решения принимаются киевской властью "от бессилия", а самолеты над Крымом будут летать, как и прежде.
https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html
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республика крым, севастополь, оон, киев, украина, в мире

Украина наложила арест на 44 российских самолета, летавших в Крым

14:06 17.11.2020 (обновлено: 14:48 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, входящая в структуру Генпрокуратуры Украины, арестовала 44 российских самолета из-за полетов на полуостров, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.
В украинской прокуратуре уточнили, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.
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Как пояснили в пресс-службе, с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать и следить за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Официально Украина прекратила работу всех аэропортов на территории Крыма.
В начале сентября украинский суд арестовал еще 65 российских самолетов. Таким образом, из-за "нарушения международных правил полетов и законодательства Украины" под арест попали 109 лайнеров авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров.
В Крыму действия Киева назвали политическим блефом, который "существует только в больном воображении украинских руководителей". На полуострове считают, что подобные решения принимаются киевской властью "от бессилия", а самолеты над Крымом будут летать, как и прежде.
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