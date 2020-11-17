ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
13:54 17.11.2020 (обновлено: 16:59 17.11.2020)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь "Красный" в селе Мирное
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под Симферополем и пытках узников. Об этом сообщило крымское управление ФСБ.
Копии материалов передали мемориальному комплексу "Концлагерь "Красный" в рамках проекта "Без срока давности".
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
1 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
2 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
3 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
4 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
5 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
6 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
7 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
8 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
1 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
2 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
3 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
4 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
5 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
6 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
7 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
8 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
Концлагерь у совхоза "Красный" — самый крупный в Крыму, мемориал на его месте открыли в мае 2015-го. Он включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
Как предполагают историки, в период фашистской оккупации Крыма в концлагере уничтожили множество мирных жителей, включая женщин и детей. Определить точное число замученных в "Красном" невозможно, поскольку немецкие документы о лагере отсутствуют.
Всего на полуострове в 1941-1944 годах фашисты основали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей.