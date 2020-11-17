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ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму
Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:54
2020-11-17T16:59
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без срока давности
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под Симферополем и пытках узников. Об этом сообщило крымское управление ФСБ.Копии материалов передали мемориальному комплексу "Концлагерь "Красный" в рамках проекта "Без срока давности".Концлагерь у совхоза "Красный" — самый крупный в Крыму, мемориал на его месте открыли в мае 2015-го. Он включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей. Как предполагают историки, в период фашистской оккупации Крыма в концлагере уничтожили множество мирных жителей, включая женщин и детей. Определить точное число замученных в "Красном" невозможно, поскольку немецкие документы о лагере отсутствуют. Всего на полуострове в 1941-1944 годах фашисты основали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей.
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без срока давности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, общество

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

13:54 17.11.2020 (обновлено: 16:59 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь "Красный" в селе Мирное
Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. Концлагерь Красный в селе Мирное - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под Симферополем и пытках узников. Об этом сообщило крымское управление ФСБ.
Копии материалов передали мемориальному комплексу "Концлагерь "Красный" в рамках проекта "Без срока давности".
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
1 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
2 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
3 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
4 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
5 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
6 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
7 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере Красный в Крыму
8 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
1 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
2 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
3 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
4 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
5 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
6 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
7 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
8 из 8
ФСБ рассекретила документы о расстрелах и пытках в концлагере "Красный" в Крыму
© РИА Новости / Крымское управление ФСБ РФ
Концлагерь у совхоза "Красный" — самый крупный в Крыму, мемориал на его месте открыли в мае 2015-го. Он включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
Как предполагают историки, в период фашистской оккупации Крыма в концлагере уничтожили множество мирных жителей, включая женщин и детей. Определить точное число замученных в "Красном" невозможно, поскольку немецкие документы о лагере отсутствуют.
Всего на полуострове в 1941-1944 годах фашисты основали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей.
Осмотр сотрудниками СК территории Миллеровского района Ростовской области, где были обнаружены останки мирных жителей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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