https://ria.ru/20201117/krym-1584994249.html

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Крыму

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T13:54

2020-11-17T13:54

2020-11-17T16:59

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без срока давности

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы, в которых рассказывается о массовых расстрелах на месте концлагеря у совхоза "Красный" под Симферополем и пытках узников. Об этом сообщило крымское управление ФСБ.Копии материалов передали мемориальному комплексу "Концлагерь "Красный" в рамках проекта "Без срока давности".Концлагерь у совхоза "Красный" — самый крупный в Крыму, мемориал на его месте открыли в мае 2015-го. Он включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей. Как предполагают историки, в период фашистской оккупации Крыма в концлагере уничтожили множество мирных жителей, включая женщин и детей. Определить точное число замученных в "Красном" невозможно, поскольку немецкие документы о лагере отсутствуют. Всего на полуострове в 1941-1944 годах фашисты основали несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей.

https://ria.ru/20201110/voyna-1583862793.html

симферополь

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без срока давности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, общество