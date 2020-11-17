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Поклонская пригласила итальянских парламентариев в Крым после пандемии
Поклонская пригласила итальянских парламентариев в Крым после пандемии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии, такое заявление она сделала на... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:41
2020-11-17T13:41
коронавирус covid-19
наталья поклонская
госдума рф
парламент италии
владимир путин
севастополь
оон
италия
политика
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии, такое заявление она сделала на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии во вторник."Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции", - отметила Поклонская. Он добавила, что готова лично встретить коллег из Италии и показать полуостров."Лично встречу и покажу наш полуостров, и вы измените свое отношение. И дай бог, чтобы каждый высказал свою объективную, а не вынужденную позицию", - заметила депутат Госдумы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html
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коронавирус covid-19, наталья поклонская, госдума рф, парламент италии, владимир путин, севастополь, оон, италия, политика

Поклонская пригласила итальянских парламентариев в Крым после пандемии

13:41 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила итальянских парламентариев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии, такое заявление она сделала на совместном онлайн-заседании думского комитета по международным делам с комиссией по иностранным делам и вопросам ЕС Палаты депутатов парламента Италии во вторник.
"Крым открыт для наших друзей из Италии, может быть, для реабилитации после перенесенной инфекции", - отметила Поклонская. Он добавила, что готова лично встретить коллег из Италии и показать полуостров.
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"Лично встречу и покажу наш полуостров, и вы измените свое отношение. И дай бог, чтобы каждый высказал свою объективную, а не вынужденную позицию", - заметила депутат Госдумы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Коронавирус COVID-19Наталья ПоклонскаяГосдума РФПарламент ИталииВладимир ПутинСевастопольООНИталияПолитика
 
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