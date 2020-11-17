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https://ria.ru/20201117/kosmos-1584931324.html
Экипаж МКС открыл люк для перехода астронавтов с Crew Dragon
Экипаж МКС открыл люк для перехода астронавтов с Crew Dragon
Астронавт НАСА Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля Международной космической станции для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon, НАСА РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:04
2020-11-17T08:04
риа наука
crew dragon
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Астронавт НАСА Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля Международной космической станции для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.Crew Dragon прибыл на МКС в 7:01 мск во вторник после старта с Земли накануне.На борту частного пилотируемого корабля на МКС прибыли трое астронавтов НАСА и астронавт японского космического агентства."Борт-инженер 64-го экипажа МКС Кейт Рубинс открыла люк модуля "Гармония", - сообщили ведущие трансляции. Сейчас продолжаются работы по выравниванию давления в шлюзовом отсеке для того, чтобы был открыт люк корабля и экипаж мог покинуть Crew Dragon.Тем временем экипаж, как сообщает НАСА, снял скафандры, в которых был во время старта корабля и стыковки с МКС. "Экипаж ведет просушку скафандров", - сообщила ведущая трансляции.Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого кроабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.
https://ria.ru/20201117/mks-1584928313.html
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crew dragon, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

Экипаж МКС открыл люк для перехода астронавтов с Crew Dragon

08:04 17.11.2020
 
© NASAАмериканский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© NASA
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Астронавт НАСА Кейт Рубинс на МКС открыла люк американского модуля Международной космической станции для перехода экипажа с прибывшего корабля Crew Dragon, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.
Crew Dragon прибыл на МКС в 7:01 мск во вторник после старта с Земли накануне.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
На борту частного пилотируемого корабля на МКС прибыли трое астронавтов НАСА и астронавт японского космического агентства.
"Борт-инженер 64-го экипажа МКС Кейт Рубинс открыла люк модуля "Гармония", - сообщили ведущие трансляции. Сейчас продолжаются работы по выравниванию давления в шлюзовом отсеке для того, чтобы был открыт люк корабля и экипаж мог покинуть Crew Dragon.
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Тем временем экипаж, как сообщает НАСА, снял скафандры, в которых был во время старта корабля и стыковки с МКС. "Экипаж ведет просушку скафандров", - сообщила ведущая трансляции.
Прибытие Crew Dragon на МСК знаменует первый регулярный рейс корабля на орбиту, первый рабочий полет американского пилотируемого кроабля после завершения в 2011 году программы Space Shuttle. Последние девять лет американских астронавтов на орбиту доставляли российские корабли "Союз". Первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем из двух человек состоялся в мае текущего года.
 
РИА НаукаCrew DragonЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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