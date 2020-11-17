https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585093899.html

Число жертв коронавируса в Москве превысило восемь тысяч человек

Число жертв коронавируса в Москве превысило восемь тысяч человек

В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 8009 человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T23:03

2020-11-17T23:03

2020-11-17T23:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки умерли еще 76 пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в столице достигло 8009 человек, следует из данных оперативного штаба.У всех 76 пациентов был диагноз "пневмония" и положительный тест на коронавирусную инфекцию.Днем ранее сообщалось о 74 умерших.За прошлые сутки в России выявили 22 410 новых случаев COVID-19, выздоровели 22 055 человек.По количеству новых пациентов лидирует Москва — 5882 (на 478 меньше, чем накануне). За сутки в столице госпитализировали 1444 человека, на ИВЛ в больницах остаются 390 человек.Больше всего заразившихся в столице — 40,9 процента — в возрастной группе от 18 до 45 лет.Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 1 971 013 человек, более 33,9 тысячи спасти не удалось, свыше 1,47 миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило 54,7 миллиона, из них как минимум 1,32 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. На четвертую строчку вышла Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия и Мексика. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/shkola-1584962766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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