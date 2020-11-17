https://ria.ru/20201117/koronavirus-1585008068.html

Роспотребнадзор рассказал о планах по гражданскому обороту "ЭпиВакКороны"

Роспотребнадзор рассказал о планах по гражданскому обороту "ЭпиВакКороны"

Введение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных испытаний, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:54

2020-11-17T14:54

2020-11-17T14:54

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных испытаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Введение в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных исследований",- говорится в сообщении.Массово начать ставить прививки вакциной "ЭпиВакКорона" планируется в 2021 году, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/epivakkorona-1584963125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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