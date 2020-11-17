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Роспотребнадзор рассказал о планах по гражданскому обороту "ЭпиВакКороны"
Роспотребнадзор рассказал о планах по гражданскому обороту "ЭпиВакКороны"
Введение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных испытаний, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:54
2020-11-17T14:54
2020-11-17T14:54
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Введение вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных испытаний, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Введение в гражданский оборот планируется параллельно с проведением пострегистрационных исследований",- говорится в сообщении.Массово начать ставить прививки вакциной "ЭпиВакКорона" планируется в 2021 году, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество