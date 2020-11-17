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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584975133.html
Мутации COVID-19 не усиливают возбудитель, заявила Попова
Мутации COVID-19 не усиливают возбудитель, заявила Попова
Мутации коронавируса, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:42
2020-11-17T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мутации коронавируса, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определённые изменения коронавируса, выявляются его мутации."Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить",- сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Мутации COVID-19 не усиливают возбудитель, заявила Попова

12:42 17.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мутации коронавируса, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определённые изменения коронавируса, выявляются его мутации.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 12:04
Попова рассказала о смертности от COVID-19 в России и о мутации вируса
"Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить",- сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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