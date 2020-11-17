https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584975133.html

Мутации COVID-19 не усиливают возбудитель, заявила Попова

Мутации COVID-19 не усиливают возбудитель, заявила Попова

Мутации коронавируса, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:42

2020-11-17T12:42

2020-11-17T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Мутации коронавируса, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель, влияния на эпидемиологические аспекты нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определённые изменения коронавируса, выявляются его мутации."Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить",- сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/smertnost-1584965274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество