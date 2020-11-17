https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584957616.html

Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири

Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири

В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:25

2020-11-17T11:25

2020-11-17T12:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам руководителя службы, мутации патогена, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии, но не из Китая.По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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