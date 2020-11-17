Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири
11:25 17.11.2020 (обновлено: 12:27 17.11.2020)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", — сказала она во время выступления на онлайн-симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
По словам руководителя службы, мутации патогена, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.
Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии, но не из Китая.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.