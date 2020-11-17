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Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири
Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири
В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:25
2020-11-17T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам руководителя службы, мутации патогена, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии, но не из Китая.По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о мутациях коронавируса в Сибири

11:25 17.11.2020 (обновлено: 12:27 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сибирском регионе формируется мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", — сказала она во время выступления на онлайн-симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

По словам руководителя службы, мутации патогена, которые обнаруживают в России, не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.
Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов SARS-CoV-2: европейский и из стран Азии, но не из Китая.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 971 013 человек, из них 33,9 тысячи погибли, свыше 1,47 миллиона вылечились.
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